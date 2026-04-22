DAX Prognose für Mittwoch, 22.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.546 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zwar aufwärtsschieben, kam aber nicht wesentlich über die 24.600 Punkte. Der Index konnte aber das GAP von Montag exakt schließen. Gegen Mittag gaben die Notierungen nach. es ging sukzessive abwärts. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar Erholungen ein, dies hatten aber keine Substanz. Der Xetra Schluss wurde knapp unter der 23.300 Punkte-Marke formatiert; damit wurde ein Xetra Tagesschluss ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst moderat abwärts, zum Handelsschluss gaben die Notierungen dann deutlicher nach. Der DAX ging bei 24.072 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell stabilisiert sich nach Rücksetzer: Der Index konnte sich im Bereich der SMA200 fangen, bleibt kurzfristig jedoch in einer Konsolidierungsphase ohne klare Trendbestätigung.

Der Index konnte sich im Bereich der SMA200 fangen, bleibt kurzfristig jedoch in einer Konsolidierungsphase ohne klare Trendbestätigung. DAX Prognose mit leicht bullischer Tendenz: Oberhalb von 24.317 Punkten bestehen Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen, während darunter erneut Abwärtsdruck entstehen kann.

Oberhalb von 24.317 Punkten bestehen Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen, während darunter erneut Abwärtsdruck entstehen kann. Entscheidende Marken im Fokus: Ein Ausbruch über 24.475 Punkte würde das Chartbild deutlich aufhellen, während unterhalb des 23,6 - Retracements weitere Rücksetzer wahrscheinlich sind.

Der DAX startete gestern bei 24.546 Punkten in den vorbörslichen Handel. Im frühen Xetra-Handel konnte sich der Index zunächst leicht nach oben schieben, scheiterte jedoch daran, sich nachhaltig über 24.600 Punkten zu etablieren. Positiv hervorzuheben ist, dass das offene GAP vom Montag exakt geschlossen wurde.

Im weiteren Handelsverlauf setzte sich jedoch Verkaufsdruck durch. Die zwischenzeitlichen Erholungen blieben schwach und ohne nachhaltige Dynamik. Der Xetra-Schluss lag bei 24.295 Punkten, während der finale Tagesschluss bei 24.072 Punkten festgestellt wurde.

Die Marktbreite zeigte ein klares Übergewicht auf der Verliererseite:

12 Aktien im Plus, 28 im Minus

Stärkste Werte: Scout24 (+1,94 - RWE (+1,53 - Allianz (+1,28 %)

Schwächste Werte: MTU (-6,20 - Airbus (-3,46 - Beiersdorf (-3,44 %)...

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