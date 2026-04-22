Freundliche Tendenz zur Wochenmitte - DAX hält Niveau

Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte leicht fester und hält sich auf dem Niveau der vergangenen Tage. Auch der Euro Stoxx 50 tendiert moderat nach oben. Von den US-Märkten kommen überwiegend freundliche Vorgaben, die großen Indizes liegen vorbörslich im Plus. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus stehen heute geldpolitische Signale aus Europa. Mehrere Wortmeldungen von EZB-Vertretern werden aufmerksam verfolgt, da sie Hinweise auf den weiteren Kurs der Notenbank liefern könnten. Ergänzend richtet sich der Blick nach Großbritannien, wo neue Inflationsdaten erwartet werden und Rückschlüsse auf den Preisdruck erlauben. Später am Tag liefern aus den USA aktuelle Daten vom Immobilienmarkt zusätzliche Konjunkturhinweise, die vor allem für zinssensitive Sektoren relevant sind.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Aktie der Deutschen Telekom startet mit spürbarem Rückenwind in den Handel. Auslöser sind Berichte, wonach der Bonner Konzern eine vollständige Zusammenführung mit seiner US-Tochter T-Mobile US prüft. Diskutiert wird demnach die Schaffung einer neuen Holdingstruktur, unter deren Dach beide Gesellschaften gebündelt würden. Die Überlegungen haben spekulativen Charakter, sorgen aber für deutlich erhöhte Handelsumsätze und schüren Fantasie über strategische Spielräume sowie zusätzliche Werthebel auf Konzernebene.

Bei SAP zeigt sich ebenfalls eine freundliche Tendenz. Investoren bringen sich im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen in Stellung, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Im Fokus stehen dabei vor allem die Entwicklung des Cloud-Geschäfts und die Visibilität der künftigen Erlöse. Die Erwartung einer insgesamt robusten Geschäftsentwicklung sorgt für Kaufinteresse, zumal die Zahlen als potenzieller Impulsgeber für den gesamten europäischen Technologiesektor gelten.

Siemens profitiert von positiven Signalen aus dem Industriebereich. Starke Geschäftszahlen und ein angehobener Ausblick des Schweizer Technologiekonzerns ABB wirken dabei als Stimmungsaufheller für die Branche. Sie nähren die Hoffnung auf anhaltend hohe Investitionen in Automatisierungs- und Elektrifizierungslösungen. Diese Perspektive lenkt Kapital in vergleichbare Titel und verleiht auch den Siemens-Papieren zusätzlichen Auftrieb.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bull UN6QQL 8,33 23545,223751 Punkte 29,5 Open End DAX Bull UN6WJ7 10,78 23300,535493 Punkte 22,59 Open End DAX Bear UG2TLK 14,25 25714,117623 Punkte 17,36 Open End DAX Bear UG2ZT1 21,88 26486,971905 Punkte 11,15 Open End DAX Bull UN43WJ 20,98 22229,388126 Punkte 11,54 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX Put UG7GMN 10,45 24300,00 Punkte 10,14 18.09.2026 AMD Inc. Call UN1U0P 2,20 350,00 USD 11,08 16.09.2026 AMD Inc. Call UN1U0T 2,55 400,00 USD 3,59 13.01.2027 Siemens AG Call UN4R97 2,3 230,00 EUR 7,55 24.06.2026 Boeing Co./The Call UN231W 0,55 240,00 USD 11,1 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Short HD6S3R 1,12 8476,829981 Punkte 5 Open End Aixtron SE Long UN7FGN 10,66 22,615 EUR 2 Open End DAX Long UG6H7P 1,09 22655,981709 Punkte 15 Open End Aixtron SE Short UN78WM 0,58 49,397333 EUR 15 Open End Novo Nodisk A/S Long UG8MLU 3,02 26,28697 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2026; 10:30 Uhr;

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