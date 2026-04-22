Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 22.04.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.706 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag zunächst moderat aufwärtsschieben und ein neues, allerdings außerbörsliches, Allzeithoch formatieren. Am Nachmittag setzte sich Schwäche durch. Der Index setzte bis zum Abend zurück, konnte sich im späten Handel wieder etwas erholen, gab die Gewinne zum Handelsschluss aber wieder ab. Im Rahmen des Frühhandels gelang es dem Nasdaq eine Erholung abzubilden.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Trend bleibt bullisch: Solange der Nasdaq 100 über der SMA20 notiert, ist die Aufwärtsstruktur intakt und höhere Kursziele bleiben wahrscheinlich.

Solange der Nasdaq 100 über der SMA20 notiert, ist die Aufwärtsstruktur intakt und höhere Kursziele bleiben wahrscheinlich. Zentrale Entscheidungsmarke bei 26.716 Punkten: Oberhalb davon dominieren Long-Szenarien, darunter steigt das Risiko für kurzfristige Rücksetzer.

Oberhalb davon dominieren Long-Szenarien, darunter steigt das Risiko für kurzfristige Rücksetzer. Seitwärts- bis Aufwärtstendenz erwartet: Mit einer leicht bullischen Gewichtung (55 - bleibt das Basisszenario für heute eine stabile bis moderat steigende Entwicklung.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 26.706 Punkten in den Handel. Im Tagesverlauf konnte der Index zunächst zulegen und ein neues, wenn auch außerbörsliches, Allzeithoch markieren. Im weiteren Verlauf dominierte jedoch Schwäche, sodass der Nasdaq 100 bis zum Abend zurücksetzte. Eine späte Erholung wurde zum Handelsschluss wieder abgegeben.

Im Frühhandel zeigt sich heute erneut eine Stabilisierung.

Wichtige Daten vom Vortag:

Tageshoch: 26.781 Punkte

Tagestief: 26.433 Punkte

Tagesschluss: 26.521 Punkte

Handelsspanne: 348 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 fiel im gestrigen Handel unter die SMA20 (26.656 Punkte) sowie die SMA50 (26.639 Punkte), konnte sich jedoch im späteren Verlauf wieder stabilisieren und notiert aktuell erneut oberhalb dieser Durchschnittslinien....

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