Silber bleibt eines der heißesten Themen am Rohstoffmarkt. Nach dem starken Anstieg zu Jahresbeginn ist der Kurs zuletzt unter Druck geraten und wirft die Frage auf, ob sich hier eine neue Chance ergibt. Starker Anstieg endet in deutlicher Korrektur Silber notiert aktuell bei rund 78 US$ je Unze und bleibt damit weiterhin eines der spannendsten Themen im Rohstoffmarkt. Nach dem starken Anstieg zu Jahresbeginn, als der Preis in einer nahezu parabolischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de