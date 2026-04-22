Es läuft nicht mehr rund für die Robinhood-Aktie. Seit Jahresbeginn ist der Kurs des Online-Brokers mit rund -25% im Minus. Im April gelang der Aktie eine leichte Erholung, die aber gestern ein abruptes Ende fand. Wie sehen die weiteren Aussichten für Robinhood aus und sollten Anleger auf ein Comeback setzen? Bullische Analysten Wenn es nach Meinung vieler Analysten geht, dann ist die Robinhood-Aktie eine klare Kaufempfehlung. Erst gestern erhöhte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de