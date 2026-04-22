2026 ist bislang kein gutes Jahr für die Intuitive Surgical-Aktie. Seit Jahresbeginn ist der Kurs des OP-Roboterherstellers mit über -20% im Minus. Können die neuen Quartalszahlen die Stimmung drehen und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Exzellente Zahlen ch einem Stimmungsumschwung sieht es nicht gerade aus. Im europäischen Handel steigt die Intuitive Surgical-Aktie gerade mal um ca. +1% - und das, obwohl die Quartalszahlen hervorragend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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