Der weltweite Energiebedarf steigt rasant - nicht zuletzt durch den Boom rund um künstliche Intelligenz und energiehungrige Rechenzentren. In diesem Umfeld rückt Kernenergie wieder verstärkt in den Fokus von Investoren. Drei Unternehmen stehen dabei besonders im Rampenlicht, weil sie mit neuen Reaktortechnologien langfristig zu wichtigen Stromlieferanten für die digitale Infrastruktur werden könnten. NuScale Power-Aktie NuScale Power zählt zu den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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