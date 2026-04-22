Berlin (ots) -KU64 ist mit dem Referral & Growth Culture Award 2026 in zwei Kategorien ausgezeichnet worden: "Outstanding Referral Culture" und "Outstanding Growth Culture". Für KU64 ist die Auszeichnung weit mehr als ein Award. Sie macht sichtbar, was die Arbeitgeberkultur (https://ku64.de/jobs-karriere/) Europas größter Einzelzahnarztpraxis seit vielen Jahren prägt: ein starkes Miteinander, echte Entwicklungsperspektiven und ein Arbeitsumfeld, in dem Menschen gerne bleiben und andere weiterempfehlen.Diese Aspekte standen im Fokus der BewertungDer Referral & Growth Culture Award von Sprad bewertet, wie wirksam Unternehmen ihre Mitarbeitenden-Netzwerke für die Gewinnung neuer Talente nutzen und wie stark Mitarbeiterentwicklung sowie interne Karrierechancen in der Unternehmenskultur verankert sind. Die Einordnung erfolgt im Vergleich mit anderen teilnehmenden Unternehmen aus Europa und den USA. Für KU64 ist es die erste Teilnahme an einer internationalen Ausschreibung dieser Größenordnung - gemeinsam mit namhaften Arbeitgebern wie Decathlon, Schindler, ING, Raiffeisen Bank, trivago oder der Wirtschaftskammer Österreich.Weiterempfehlung als fester Teil der ArbeitgeberkulturWeiterempfehlungen sind bei KU64 seit seinem Bestehen 2005 gelebte Strategie. 2025 hat KU64 insgesamt 55 Neueinstellungen erzielt, fast 40 Prozent davon über interne Empfehlungen. Offene Stellen werden regelmäßig im Team geteilt, erfolgreiche Empfehlungen nach bestandener Probezeit mit 500 Euro prämiert. Das senkt Recruiting-Kosten, verkürzt Besetzungszeiten und stärkt Teams, die fachlich und menschlich gut zusammenpassen. "Dieser Award ist mehr als eine Trophäe. Er ist der Beweis, dass Vertrauen keine Einbahnstraße ist", so Dr. Stephan Ziegler, Gründer und Inhaber von KU64. "Denn wer seinen Arbeitgeber stolz im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfiehlt, macht das freiwillig und kaum etwas ist glaubwürdiger als das."Nachwuchs fördern, Karrierewege eröffnenAuch die Ausbildung (https://ku64.de/jobs-karriere/wir-bilden-aus/) und fachliche Entwicklung haben bei KU64 einen hohen Stellenwert. Aktuell bildet die Zahnarztpraxis 22 Auszubildende zu Zahnmedizinischen Fachangestellten aus und hat damit derzeit die meisten Auszubildenden im zahnmedizinischen Bereich in Berlin und Brandenburg. Gleichzeitig profitieren rund 250 Mitarbeitende an vier Standorten von klaren Karrierewegen (https://ku64.de/jobs-karriere/), Spezialisierungsmöglichkeiten und mindestens zwei Schulungen oder externen Fortbildungen pro Jahr.Teamkultur bei KU64: vom Mitarbeiterrestaurant bis zur JubiläumsreiseBei KU64 ist Teamgeist ein fester Teil der Unternehmenskultur. Im Praxisalltag arbeiten bis zu zwölf Mitarbeitende vom Empfangsteam über den Zahnarzt bis zum Dentaltechniker interdisziplinär eng zusammen, um Patientinnen und Patienten bei jedem Behandlungsschritt optimal zu begleiten. Mit mehr als 30 gesprochenen Sprachen im Team steht KU64 auch für eine internationale und offene Unternehmenskultur. Gemeinsame Mittagessen im Mitarbeiterrestaurant, zubereitet von Spitzenköchen, sowie Team-Events, Reisen und das Hilfsprojekt Westcoast Kids (https://ku64.de/ueber-uns/hilfsprojekt-suedafrika/) in Südafrika tragen zusätzlich zu einem starken Zusammenhalt bei.Das 20-jährige Jubiläum (https://ku64.de/blog/20-jahre-ku64/) war für KU64 zugleich ein Anlass, mit Workshops, Keynotes, Teambuilding und strategischen Impulsen die Zukunft im Team aktiv gemeinsam zu gestalten. Dr. Ziegler feierte diesen Meilenstein mit seinem Team auf einer mehrtägigen Kreuzfahrt im Mittelmeer. Auch langjährige Zugehörigkeit wird bewusst wertgeschätzt: Nach fünf Jahren im Team lädt KU64 zu einem gemeinsamen Essen mit vier Lieblingskolleginnen oder -kollegen im Wert von 250 Euro ein, nach zehn Jahren zu einer Kreuzfahrt oder einer anderen fünftägigen Reise.Über KU64 - Die Zahnspezialisten:KU64 gehört zu den größten und modernsten Zahnarztpraxen Deutschlands und ist an vier Standorten (https://ku64.de/standorte/) in Berlin und Potsdam vertreten. Unter einem Dach bietet das interdisziplinäre Team das gesamte Spektrum moderner Zahnmedizin an - von der Prophylaxe (https://ku64.de/leistungen/prophylaxe-4-0/) über Kieferorthopädie (https://ku64.de/leistungen/kieferorthopaedie/) und Implantologie (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/) bis hin zu komplexen chirurgischen Eingriffen (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/). KU64 steht für patientenorientierten Service in einem außergewöhnlichen Ambiente (https://ku64.de/ueber-uns/location/), flexible Öffnungszeiten an sieben Tagen pro Woche sowie den Einsatz moderner Medizintechnik und Zahnersatz (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/) in Meisterqualität aus dem eigenen Dentallabor (https://ku64.de/leistungen/smile-design-dentallabor/). Auch die Außenwahrnehmung spiegelt diesen hohen Qualitätsanspruch wider: KU64 wurde in den vergangenen 20 Jahren mit mehr als 70 Auszeichnungen (https://ku64.de/ueber-uns/auszeichnungen/) gewürdigt.Pressekontakt:KU64 - Die ZahnspezialistenPetros ProntisChief Marketing Officer (CMO)E-Mail: prontis@ku64.deTelefon: 030 86 473 222https://ku64.deOriginal-Content von: KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181398/6260387