München (ots) -Cliff, das legendäre Duschgel aus den 90er Jahren, ist zurück! Nach langer Pause bringt die BurnusCare GmbH das kultige Duschgel mit der ikonischen Klippenspringer-Werbung wieder in den Handel. Ab Ende April können Fans der Marke und neue Nutzer die erfrischende Neuauflage in den Regalen finden.Mit dem Relaunch von Cliff wird ein im Männerpflegesegment etabliertes Duschgel neu positioniert, das insbesondere durch seinen Menthol-Effekt und sein markantes Design geprägt war. Diese Eigenschaften werden in einer neuen Produktlinie aufgegriffen und in eine zeitgemäße Ausführung überführt. Gleichzeitig trägt die Neuausrichtung einem veränderten Pflegeverständnis Rechnung: Körperpflege wird zunehmend als funktionaler Bestandteil des Alltags gesehen. Cliff greift diesen Ansatz auf und positioniert die tägliche Anwendung als Moment der Erfrischung und Regeneration.Das Sortiment umfasst insgesamt drei Varianten: Acapulco, Arctic und Life. Acapulco kombiniert unter anderem Mate-Extrakt mit Menthol und setzt auf ein Duftprofil aus Zitrusnoten, Minze und holzigen Akzenten. Arctic basiert auf Menthol und blauem Eukalyptus und zeichnet sich durch frische Zitrusnoten, maritime Nuancen und holzige Basisnoten aus. Die Variante Life enthält Guarana-Extrakt sowie einen Pflegekomplex mit pflanzlichem Glycerin und Glyceryl Oleate zur Unterstützung des Feuchtigkeitshaushalts der Haut und zum Schutz vor Austrocknung. Der Duft verbindet Zitrus- und warme Holznoten.Die neuen Cliff Duschgel-Varianten sind für die tägliche Anwendung konzipiert und kombinieren reinigende mit pflegenden Eigenschaften. Die Produkte sind ab sofort in Drogeriemärkten und Supermärkten zu einem Preis von 2,89 EUR (UVP) erhältlich. Weitere Informationen sind unter https://www.take-a-cliff.com/de verfügbar.Über BurnusCare GmbH:1826 von August Jacobi in Darmstadt gegründet, ist die heutige BurnusCare GmbH aus einer Seifensiederei hervorgegangen. Unter dem Namen August Jacobi und Sohn entwickelte sie sich zur Fabrik und wurde 1916 von Otto Röhm als Produktionsstätte für Waschmittel gekauft, die 1937 in BURNUS AG umbenannt wurde. Das Feinwaschmittel burti gehörte schon damals zum Sortiment. Es folgten die Pflegeprodukte von Glysolid und Arosana und, Ende der 90er Jahre, die Handpflegemarke Kamill - sowie Litamin, cliff, credo und Sibonet.2022 stand das Unternehmen mit seinen traditionsreichen Marken vor dem Aus, woraufhin der ehemalige Vollblut-Hotelier Frank Heller die insolvente Burnus GmbH übernahm. Seither führt er sie unter dem Namen BurnusCare GmbH in die Zukunft. Mit der Übernahme sicherte Heller den Erhalt von rund 200 Arbeitsplätzen sowie der Produktionsstätte in Deutschland. Von der Kundschaft vermisste Klassiker, wie die Badezusätze von Litamin, holte er zurück ins Sortiment und erweiterte es um seine eigene, 2023 gelaunchte Baby- und Kinderpflegemarke GermaCare. Die großen Namen im Sortiment werden nach und nach einem Re-Branding unterzogen.BurnusCare GmbHEuropaplatz 464293 DarmstadtPressekontakt:Sarah MesserschmidtE-Mail: s.messerschmidt@lehof.deOriginal-Content von: lehof GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182234/6260372