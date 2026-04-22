© Foto: Richard Drew/AP/dpaDer wachstumsstarke Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical hat am Dienstagabend starke Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie ist dennoch in Schwierigkeiten. Eine Rallye, die nur wenige Gewinne, aber viele Verlierer kennt US-Technologiewerte konnten sich in den vergangenen Wochen vordergründig stark erholen. Der Nasdaq 100 legte mit 13 Gewinntagen in Folge eine der besten Serien seit vielen Jahren hin und konnte so sein Vorzeichen wechseln. Seit dem Jahresauftakt notiert er mit einem Plus von 5 Prozent. Der Aufschwung wurde aber nur wenigen Einzelwerten mit hohem Index-Gewicht getragen. Damit fehlt es dem Markt an Breite, was ihn anfällig für Korrekturen macht. Ein Beispiel für die …Den vollständigen Artikel lesen
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