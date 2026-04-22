N.Y./München (ots) -- A&M gewinnt mit Andreas Riedl und Andrea Groiß zwei ausgewiesene Experten im SteuerbereichDas weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) (http://www.germany-alvarezandmarsal.com/de) baut seinen Geschäftsbereich Tax in Deutschland weiter aus und ernennt Andreas Riedl (https://www.linkedin.com/in/andreas-riedl-041b209b/) und Andrea Groiß (https://www.linkedin.com/in/andreagroiss/) zu Managing Directors. Mit den beiden Neuzugängen stärkt A&M gezielt seine Position in den Bereichen Transfer Pricing und Tax Technology.Andreas Riedl verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Verrechnungspreisberatung. Sein Schwerpunkt liegt auf der Begleitung steuerlicher Betriebsprüfungen, insbesondere im Bereich kooperativer Konfliktlösungen. Darüber hinaus hat er sich durch innovative Ansätze in der Gestaltung von Verrechnungspreissystemen einen Namen gemacht, etwa im Zusammenhang mit Finanzierungsstrukturen und Funktionsverlagerungen. Ein weiterer Fokus seiner Arbeit liegt auf dem gezielten Einsatz von Technologien, insbesondere bei der Erstellung von Compliance-Dokumentationen.Vor seinem Wechsel zu Alvarez & Marsal war Andreas Riedl bei WTS tätig, wo er unter anderem das Verrechnungspreisteam am Standort Frankfurt leitete. Seit Herbst 2024 war er zudem stellvertretender Service Line Leiter und verantwortete in dieser Funktion neben technologischen Themen auch Personalfragen im Bereich Verrechnungspreise. Bei A&M wird er künftig die Leitung der Verrechnungspreisberatung übernehmen.Andrea Groiß, Steuerberaterin, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Tax Tools sowie in der Verrechnungspreisberatung mit. Ihr Fokus liegt auf der Steuerung interner und externer Entwicklungsteams, insbesondere im Kontext KI-gestützter Lösungen, der Identifikation von Automatisierungspotenzialen sowie der Implementierung und Weiterentwicklung von Tax Tools.Darüber hinaus ist sie auf das (Public) Country-by-Country Reporting (CbCR) spezialisiert und berät Unternehmen bei Qualitätsanalysen sowie in langfristigen Umsetzungsprojekten. Vor ihrem Wechsel zu Alvarez & Marsal war Andrea Groiß als Director bei WTS tätig, wo sie sowohl ein CbCR-Team als auch ein Team für Verrechnungspreis-Compliance-Tools aufgebaut und geleitet hat. Zuvor war sie 16 Jahre bei Roland Berger im Bereich Finance & Controlling tätig, zuletzt mit Schwerpunkt auf globalen Finance-Tool-Implementierungen und Verrechnungspreisen.Beide Experten verbindet eine langjährige berufliche Zusammenarbeit und ein gemeinsamer Fokus auf nachhaltige praxisorientierte Lösungen und langfristige Verlässlichkeit in der Mandantenarbeit.Ausbau der Steuerberatung in DeutschlandMit Andreas Riedl und Andrea Groiß baut A&M seine steuerliche Beratung in Deutschland gezielt weiter aus. Bislang war die internationale Unternehmensberatung hierzulande vor allem in den Bereichen Konzern- und Transaktionssteuern aktiv, eng verzahnt mit Restrukturierungs- und M&A-Projekten. Darüber hinaus ist A&M in der internationalen Umsatzsteuer- und Zollberatung etabliert."Mit dem Ausbau unserer Verrechnungspreis- und Tax-Technology-Kompetenzen reagieren wir gezielt auf die steigenden Anforderungen an integrierte, technologiegestützte Steuerlösungen. Unser Anspruch ist es, Mandanten nicht nur fachlich, sondern auch operativ und digital bei komplexen Steuerfragestellungen zu unterstützen," sagt Clemens Petersen (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/clemens-petersen), Managing Director und Leiter der A&M Tax Practice in Deutschland. "Mit unserem erweiterten Team stärken wir die Schnittstelle aus Fachlichkeit, Technologie und Umsetzung und bauen unsere Position im deutschen Markt gezielt aus.""Verrechnungspreisthemen haben für international tätige Unternehmen weiterhin höchste Bedeutung. Bei A&M finden wir nun eine Umgebung vor, in der wir unseren Mandanten langfristig die bestmögliche Unterstützung für alle Themen in diesem Bereich zukommen lassen können. Gerade die große Dynamik im Aufbau des eigenen internationalen Netzwerks sticht hier heraus," kommentiert Andreas Riedl, Managing Director bei A&M Tax Deutschland, seine neue Aufgabe.Andrea Groiß, Managing Director bei A&M Tax Deutschland sagt zu ihrer neuen Aufgabe: "Was mich an A&M überzeugt hat, ist die einzigartige Kombination aus langjähriger internationaler Präsenz, dynamischer Führungskompetenz und einem gemeinsamen Fokus auf Ergebnisse, sowohl in der Steuerberatung als auch der Automatisierung. Ich bin stolz, nun Teil des Verrechnungspreis- und Tax Technology Teams zu sein und den Ausbau des A&M Tax Teams mitzuprägen. Für multinationale Gruppen geht es heute darum, die Komplexität der Verrechnungspreise effizient und konsequent zu bewältigen und dabei das richtige Automatisierungspotenzial zu nutzen."Bildmaterial finden Sie hier (https://hbi.box.com/s/pjj7hq9c6a19zxjfazvd776yehq4hyzd).Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germany-alvarezandmarsal.com/deFolgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/162399), auf X (https://twitter.com/alvarezmarsal) und auf Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./Partneraandm@hbi.deOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/6260390