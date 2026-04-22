The Platform Group SE & Co. KGaA setzt ein klares Ausrufezeichen. Nach einem starken Jahr 2025 mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz, GMV und Ergebnis zeigt sich: Das Plattformmodell funktioniert - und gewinnt an Skalierung. Wachstum auf allen Ebenen - GMV knackt Milliardenmarke Die Zahlen sprechen für sich. Das Bruttowarenvolumen steigt auf über 1,3 Mrd. Euro - ein massiver Sprung gegenüber dem Vorjahr. Auch der Umsatz wächst kräftig auf 728 Mio. Euro. Damit gelingt es TPG, sich trotz eines schwachen Marktumfelds im Handel deutlich abzusetzen. Besonders bemerkenswert: Das Wachstum kommt nicht nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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