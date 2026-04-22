Hamburg (ots) -Immer mehr Deutsche nutzen Spracheingabe statt TastaturLaut einer aktuellen Erhebung der Digital-Agentur Content Fleet (via YouGov) nutzen 67 Prozent der Deutschen Spracheingabe, etwa für Sprachnachrichten, Diktierfunktionen oder Sprachbefehle. Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Befragung von 2.079 Personen, darunter 1.592 Personen im Alter von 18-65 Jahren im März 2026.Nachrichten und Sprachassistenten führen die Nutzung an36 Prozent der Befragten im Alter von 18-65 Jahren geben an, Spracheingabe heute häufiger zu nutzen als vor zwei Jahren. Als häufigste Einsatzgebiete wurden private Nachrichten (41 Prozent), Sprachassistenten (27 Prozent), KI-Tools (20 Prozent) und Navigation im Auto (19 Prozent) genannt.Autokorrektur und kleine Tastaturen treiben den WandelVerstärkt wird diese Entwicklung durch deutliche Störfaktoren beim Tippen: 43 Prozent der Deutschen kritisieren fehlerhafte Autokorrektur, 36 Prozent empfinden Tippen als zu langsam und 28 Prozent nennen zu kleine oder unhandliche Tastaturen.Die Nutzung variiert stark nach Altersgruppen: Jüngere Befragte (18-24 Jahre) erreichen Werte von bis zu 77 Prozent, während ältere Personen ab 55 Jahren deutlich seltener Spracheingabe verwenden."Wer auf klassisches Tippen setzt, verliert den Anschluss"Michael Dunker, CEO von Content Fleet: "Viele sehen KI als Bedrohung - die Studie zeigt aber, dass Nutzerverhalten sich ohnehin radikal verändert. Wer heute noch auf klassisches Tippen setzt, verliert den Anschluss. KI hilft uns, Content entlang dieser neuen Nutzungsrealität zu bauen: schneller, präziser und wirkungsorientiert."Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 24. und 26.03.2026 insgesamt 2.079 Personen befragt, davon 1.592 hier gezeigte Personen im Alter 18-65 (gewichtet). Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Pressekontakt:Tom RöhrichtDirector ContentContent Fleet GmbHKehrwieder 820457 HamburgTel.: +49 (0)40 600 800 6094E-Mail: troehricht@contentfleet.comOriginal-Content von: Content Fleet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112734/6260405