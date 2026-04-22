Bremen (ots) -Er ist Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und gilt als einer der profiliertesten Landespolitiker der Union: Daniel Günther. Der gebürtige Kieler ist tief verwurzelt im Norden und engagierte sich schon früh in der Kommunalpolitik. Schrittweise übernimmt er Verantwortung in Partei und Landtag und entwickelt sich so zu einem der prägenden Gesichter seiner Partei. Ob Energiewende, Küstenschutz, Bildungspolitik oder die Herausforderungen einer modernen Wirtschaft im ländlich geprägten Raum - Daniel Günther setzt auf klare Positionen, aber auch auf Kompromissfähigkeit. Als Regierungschef von Schleswig-Holstein trägt er Verantwortung für ein Land zwischen Nord- und Ostsee, das wie kaum ein anderes für erneuerbare Energien, maritime Wirtschaft und Tourismus steht. Gleichzeitig muss er Antworten auf bundespolitische Fragen finden, die weit über die Landesgrenzen hinausreichen. Wieviel norddeutsche Gelassenheit Daniel Günther in diesen stürmischen Zeiten braucht und welche Ereignisse Ihn in seiner Kindheit geprägt haben, berichtet der Ministerpräsident im Studio an der Weser.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, den 24. April 2026, um 22:00 diese Gäste:Aki BosseAxel "Aki" Bosse ist eine der markantesten Stimmen des deutschsprachigen Indie-Pop und seit Jahren aus der Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Bereits als Jugendlicher steht er auf der Bühne, sammelt erste Erfahrungen in Bands und entscheidet sich früh für die Musik als seinen Lebensweg. Nach Rückschlägen und einer kreativen Neuorientierung gelingt ihm als Solokünstler der Durchbruch - mit Songs, die direkt ins Herz treffen und vom echten und puren Leben erzählen. Alben wie "Wartesaal", "Kraniche" oder "Alles ist jetzt" werden von seinen Fans gefeiert, Bosse erspielt sich regelmäßig Spitzenplätze in den Charts. Seine Lieder handeln von Aufbruch und Zweifel, von Freundschaft, Liebe und der Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Bosse ist ein Künstler, der Haltung zeigt, sich gesellschaftlich engagiert und klar in seinen Werten ist. Von persönlichen Wendepunkten und Neuanfängen und wie man sich selbst treu bleibt in einer Branche, die sich ständig verändert, erzählt Aki Bosse bei 3nach9.Andreas EnglischEr ist einer der bekanntesten Vatikan-Kenner Deutschlands und unser Papst-Experte schlechthin: Andreas Englisch. Seit den 1980er-Jahren berichtet er aus Rom und aus der Vatikanstadt - kaum ein anderer deutscher Journalist ist so nah dran an den Machtzentren der katholischen Kirche. Andreas Englisch hat historische Umbrüche miterlebt, persönliche Begegnungen mit mehreren Päpsten gehabt und Entwicklungen begleitet, die weit über die Mauern des kleinsten Staates der Welt hinausgehen. Mit seinen Büchern und Reportagen gewährt er Einblicke in ein System, das von Tradition und Ritualen geprägt ist, gleichzeitig aber auch immer mehr unter Reformdruck steht. Wie sich Papst Leo im ersten Jahr seines Amtes geschlagen hat, welche Krisen und Wendepunkte der Vatikan durchlebt und wie sich eine der ältesten Institutionen der Welt in einer modernen Gesellschaft behaupten kann - das erzählt uns Andreas Englisch bei 3nach9.Bastian BielendorferMit viel Charme und ausgeprägtem Improvisationstalent sorgt der Comedian Bastian Bielendorfer stets für beste Unterhaltung. Dass er einmal auf großen Bühnen stehen und ein breites Publikum begeistern würde, hätte der gebürtige Gelsenkirchener lange nicht erwartet. In seiner Kindheit war er eher Außenseiter als Liebling - Erfahrungen, die seinen Humor bis heute prägen. Nach dem Abitur studiert er Psychologie, doch sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung: Vor 16 Jahren sitzt er bei "Wer wird Millionär?" und begeistert mit Anekdoten aus seinem Leben als Lehrerkind - der Startschuss für seine Karriere. Es folgen Bestseller, mehrere erfolgreiche Podcasts sowie ausverkaufte Tourneen. Warum der 41-Jährige selbst in besonders schönen Momenten oft misstrauisch bleibt, und ob er sich auch heute noch vorstellen kann, als Therapeut zu arbeiten, erzählt er in der April-Ausgabe von 3nach9.Anastasia KobekinaTechnisch brillant, wahnsinnig sympathisch und ziemlich erfolgreich: Anastasia Kobekina zählt zu den spannendsten Cellistinnen ihrer Generation. 1994 in Russland geboren, erhält sie bereits als Kind eine fundierte musikalische Ausbildung. Später studiert sie in Deutschland, Frankreich und an weiteren renommierten europäischen Musikhochschulen. Schon früh macht sie auch international auf sich aufmerksam: Mit Wettbewerbserfolgen, gefeierten Festivalauftritten und einem vielseitigen Repertoire, das von barocker Musik bis hin zu zeitgenössischen Werken reicht. Als Solistin konzertiert Anastasia Kobekina mit namhaften Orchestern und Dirigenten weltweit und bleibt dabei doch immer nahbar und reflektiert. Bei 3nach9 spricht die Cellistin offen über Leistungsdruck, künstlerische Freiheit und die Verantwortung, klassische Musik immer wieder neu erfahrbar zu machen.Wiebke LühmannWiebke Lühmann ist nicht nur mutig, sondern auch stets auf der Suche nach neuen Horizonten. Dafür nutzt sie das Bikepacking - eine minimalistische Form des Radreisens, bei der Leichtigkeit und Flexibilität im Vordergrund stehen und bei der auch das Gefühl des Abenteuers nicht zu kurz kommt. Die Wirtschaftspädagogin liebt trotz des langsamen Reisens lange Strecken. So startet sie im Oktober 2023 in Freiburg im Breisgau mit 30 Kilo auf dem Gepäckträger und dem Ziel Kapstadt. Zuvor kündigt die junge Frau, die im Landkreis Hildesheim aufgewachsen ist, ihren Job und ihre Wohnung. 20.150 Kilometer sowie 22 Länder liegen vor ihr. Wiebke Lühmann begegnet Elefanten, Giraffen, Schimpansen und trifft Einheimische, die ihr auf Schotterpisten beim Reifenflicken helfen. 430 Tage später, am 5. Dezember 2024, erreicht sie das Kap der Guten Hoffnung. Bei 3nach9 erzählt die Autorin über Angst- und Glücksmomente und warum ihr 30. Geburtstag im Dschungel von Liberia eine echte Herausforderung war.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen Fernsehen, hr Fernsehen und WDR Fernsehen.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6260410