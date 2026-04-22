Range Resources - RRC: Pullback-Setup für die nächste Gaspreis-Rallye?

Rohstoff-Krimi in Nahost!

Zerstörte Produktionsanlagen, reduzierte Frachtkapazitäten & erhöhte Versicherungsprämien könnten die Range-Resources-Aktie beflügeln!

Range Resources (RRC) US75281A1097

Rückblick: Mit einem Kursplus von knapp zehn Prozent in den vergangenen sechs Monaten partizipierte die Range-Resources-Aktie von den gestiegenen Preisen im fossilen Sektor. Auch wenn die Lage in den USA wegen der üppigen Versorung aus Schiefer-Lagerstätten vergleichsweise entspannt ist, hat der Nahost-Konflikt das Potenzial neue Rallyes auszulösen. Über den letzten beiden Tageskerzen könnte der Bounce starten. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 27. März.

Range-Resources-Aktie: Chart vom 21.04.2026, Kürzel: RRC Kurs: 41.67 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Für weiter steigende Rohstoffnotierungen gibt es gute Argumente. Wenn sich die Lage um Hormuz beruhigen sollte, dürften Reeder bestrebt sein, den Persischen Golf zu verlassen. Ob sie aber zum Abholen der nächsten Schiffsladung wiederkommen, solange die Mullahs im Iran an der Macht sind, steht auf einem anderen Blatt. Das Öl- und Gas-Angebot aus Nahost dürfte weiterhin niedrig bleiben wegen zerstörten Produktionsanlagen sowie gestiegenen Transportpreisen aufgrund reduzierter Frachtkapazitäten und erhöhter Versicherungsprämien.

Mögliches bärisches Szenario

Manche Analysten betrachten das Kurspotenzial bei Range Resources als weitgehend eingepreist und sehen, dass die hohe Verschuldung Anleger abhalten könnte. Ein Stop Loss unter dem letzten Tief könnte Trader vor entsprechenden Verlusten bewahren.

Meinung

Range Resources Corporation ist ein führender US-amerikanischer Energieproduzent, der sich auf die Exploration und Förderung von Erdgas und flüssigen Erdgaskomponenten (NGLs) spezialisiert hat. Die Spannungen im Nahen Osten treiben die Preise in diesem Sektor deutlich nach oben, da Risiken für Fördermengen und Transportwege zunehmen und eine Angebotsverknappung befürchtet wird, was Energiepreise generell steigen lässt gleichzeitig profitieren Produzenten kurzfristig von höheren Erlösen und besserer Margenstruktur, da NGL höhere Preise als reines Erdgas erzielen, jedoch bleibt das Aufwärtspotenzial begrenzt, weil operative Faktoren und bereits gestiegene Bewertungen bremsen.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 9.81 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 146.11 Millionen USD

Meine Meinung zu Range Resources ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ariva.de/news/range-resources-iran-konflikt-treibt-ngl-preise-aber-11957987

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Autor: Thomas Canali

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