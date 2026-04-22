UnitedHealth Group berichtet über positives erstes Quartal

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Die Aktie des US-Gesundheitskonzerns konnte sich nach guter Performance im ersten Quartal erholen.





Der US-amerikanische Gesundheitskonzern UnitedHealth Group steht derzeit aufgrund seiner Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Nachdem der Aktienkurs Ende Januar zeitweise um über 20 Prozent verlor, konnte sich die Aktie seit Ende März erholen und erreichte zusätzlich am Dienstag zeitweise ein Plus von knapp 7 Prozent. Grund dafür waren starke Geschäftsergebnisse, die der Konzern für das erste Quartal 2026 berichtete. Demnach erzielte UnitedHealth Group einen Umsatz von ca. 111,7 Milliarden USD (Q1 2025: ca. 109,6) und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 7,23 USD. Der operative Gesamtgewinn belief sich auf ca. 9 Milliarden USD und lag damit um ca. 1 Prozent niedriger im Vergleich zum Vorjahresquartal.



Zudem soll zu Ende des Jahres 2026 die Akquisition von Alegeus Technologies, einer Gesundheits-Technologieplattform, abgeschlossen werden. Mit der Übernahme beabsichtigt UnitedHealth Group seinen Kunden eine benutzerfreundliche und flexible Gesundheitsplattform zur Verwaltung von gesundheitsbezogenen Daten anzubieten. Auf der Verkaufsseite meldete der Konzern den Abschluss des Verkaufs von Optum UK im ersten Quartal, von dessen Verkaufserlös ca. 400 Millionen USD in die United Health Foundation fließen sollen. In Folge der jüngsten Performance erhöhte der Konzern daraufhin seine Prognose für das Jahr 2026.









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Quelle: HSBC





















