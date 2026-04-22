Ein viral gegangenes Github-Projekt zeigt, wie sich Angestellte "klonen" lassen. Das ist zwar nur Satire, doch es sorgt in China dennoch für viel Aufruhr unter Tech-Workern. Eine KI-Produktmanagerin greift sogar zu einer schlauen Gegenwehr. Immer mehr IT-Fachkräfte in China werden von ihren Vorgesetzten angewiesen, KI-Agenten zu trainieren. Denkt man diesen Trend weiter, so könnten diese virtuellen Assistenten die Mitarbeiter:innen potenziell ersetzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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