Das als Batterierecycler bekannt gewordene US-Startup Redwood Materials entlässt rund zehn Prozent seiner Belegschaft. Gründer JB Straubel begründet dies damit, dass die Firma in manchen Bereichen personell schneller gewachsen sei als erforderlich. Zugleich will Redwood sich künftig noch stärker seinem jungen Batteriespeicher-Geschäftsfeld widmen. Wie das US-Blog Techcrunch berichtet, hat Redwood Materials rund 135 Mitarbeiter, also 10 Prozent seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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