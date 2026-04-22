CATL hat bei seinem "Super Technology Day" Batterie-Innovationen und weiter verbesserte Bestands-Akkus vorgestellt. Darunter je die dritten Generationen der Shenxing Superfast Charging Battery und der Qilin Battery. Außerdem neue Hybrid- und Natrium-Batterien sowie eine "Condensed Battery". CATL führt mit seinen NMC- und LFP-Akkus den weltweiten E-Auto-Batteriemarkt an. Allein in China beherrscht der Konzern laut neuesten Zahlen die Hälfte des Markts. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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