Im Dezember hatte die EU-Kommission ihr Auto-Paket mit Lockerungen bei den CO2-Vorgaben vorgelegt, der Bundesregierung gehen die Pläne nicht weit genug. Derzeit laufen in Brüssel die Verhandlungen zu einem mehrheitsfähigen Kompromiss - wohl mit der deutschen Position als "inoffizielle Richtschnur". Das berichtet zumindest die Automobilwoche unter Berufung auf die derzeit in Brüssel stattfindenden Gespräche. Demnach habe die klare Haltung der Bundesregierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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