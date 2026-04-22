Hannover (ots) -Weltweit sind rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht.¹ In der EU ist die Zahl typischer Agrarvögel seit 1990 um ein Drittel gesunken, die Biomasse an Fluginsekten in deutschen Schutzgebieten in vergleichbaren Zeiträumen um bis zu 75 Prozent.² Die Zahlen beunruhigen: Denn Biodiversität ist keine abstrakte Größe - sie ist Lebensgrundlage. Für Ökosysteme, für Menschen, für alles, was aus der Natur entsteht.lavera Naturkosmetik arbeitet seit der Gründung 1987 mit dieser Überzeugung: Wer aus der Natur schöpft, trägt Verantwortung für sie.Was aus einer Fläche werden kann - Benther Berg als BeispielWeltweit gingen 2024 laut WWF 8,1 Millionen Hektar Wald verloren - ein Rekordwert.³ Europa zeigt jedoch, dass der Trend umkehrbar ist: Die Waldfläche auf dem Kontinent ist in den letzten 30 Jahren um neun Prozent gewachsen, durch politisches Engagement, gesetzliche Rahmenbedingungen wie das EU Nature Restoration Law und das Engagement von Unternehmen und Organisationen.4 lavera ist seit 2021 Teil dieser Bewegung - und zeigt in direkter Standortnähe am Benther Berg, was daraus wieder entstehen kann."Der globale Trend bei der Entwaldung macht uns Sorgen - aber Europa beweist, dass Umkehr möglich ist. lavera pflanzt seit 2021 Bäume mit dem von Thomas Haase gegründeten lavera Waldprojekt." Sabine Kästner, Unternehmens-PR und Nachhaltigkeitsbeauftragte, laverana GmbH & Co. KGStart des ersten Pflanzprojekts war 2021 am Benther Berg - in direkter Standortnähe in der Region Hannover. Gepflanzt wurden damals 18.000 Bäume: am Waldrand Kirsche, Apfel, Wildkirsche und Esskastanie, um die Artenvielfalt zu fördern. Im Waldgebiet wurde mit Zustimmung der Waldbesitzer Mischwald angelegt - darunter Kiefern, Buchen, Stieleichen. Heute sind die Bäume so stark, dass die Schutzzäune abgebaut werden konnten. Zerstörte Waldflächen sind wieder ein Lebensraum geworden - für Insekten, Bodenorganismen, Vögel, Bienen und alle weiteren Tiere des Waldes. Ein Naherholungsgebiet, das Menschen und Natur gleichermaßen zugutekommt.Seit 2021 hat lavera europaweit über 63.000 Bäume gepflanzt - in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Polen. Das Projekt unterstützt gezielt Flächen, auf denen Renaturierung an fehlenden Mitteln scheitert, und stärkt Biodiversität dort, wo sie unter Druck steht.\u2075 Gleichzeitig will lavera das Naturverständnis bei jungen Menschen wecken und organisiert daher mit LifeTerra (www.LifeTerra.eu) Pflanzevents.Natur als Lebensgrundlage - und bei lavera Quelle der WirksamkeitDie Inhaltsstoffe der lavera Produkte stammen aus der Natur: pflanzlich, -basiert, zertifiziert, und größtenteils biologisch abbaubar. Es war schon immer Anspruch des Gründers Thomas Haase, Naturkosmetik so ressourcenschonend wie möglich herzustellen. Mit Respekt vor der Natur und den natürlichen Ressourcen der Erde. Natur, Wissenschaft und Technik schließen sich nicht aus - ganz im Gegenteil, sie bilden die perfekte Grundlage für wirksame Pflege aus der Natur.Glow by Nature - wenn die Natur zum Strahlen bringtMit der Glow by Nature Pflegeserie setzt lavera genau auf diesen Anspruch: Vitamin C als zentraler Wirkstoff, ergänzt durch Resveratrol aus Trauben- und Beerenschalen, natürliches Q10 und Phyto-Kollagen - Wirkstoffe, die die Haut zum Strahlen bringen, weil die Natur selbst es kann.Die Serie umfasst Vitamin C Boost Serum, Vitamin C 3in1 Creme, Illuminating Eye Cream, Liquid Illuminating Refiner, Anti-UV Fluid LSF 50 und Body Lotion.\u2076"Die Natur ist die Lebensgrundlage von allem - für unsere Erde und für unsere Naturkosmetik. Wir handeln seit 1987 danach: mit Produkten, deren Wirkstoffe aus der Natur kommen, und mit Projekten, die ihr etwas zurückgeben. lavera Naturkosmetik bietet so viel mehr als Pflege - Glow by Nature bedeutet für uns: die Natur in jeder Hinsicht zum Strahlen bringen." Sabine KästnerMehr zum lavera Waldprojekt und zur Glow by Nature Pflegeserie: www.lavera.de/nachhaltigkeit (https://www.lavera.de/pages/nachhaltigkeit-engagement) | www.lavera.de/glow-by-nature (https://www.lavera.de/pages/pflegeserie-glow-by-nature)Quellenangaben:¹ IPBES (Weltbiodiversitätsrat): Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019 - ipbes.net/global-assessment | Zusammenfassung auf Deutsch: BMZ - www.bmz.de/de/themen/biodivers... (http://www.bmz.de/de/themen/biodiversitaet/hintergrund)² Agrarvögel: Eurostat / Common Bird Index, zitiert nach: Naturschutz und Landschaftsplanung - Ein Fahrplan zum Insektenschutz in Mitteleuropa - www.nul-online.de | Fluginsekten: Hallmann et al. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas - PLOS ONE³ WWF Deutschland: Waldzustandsbericht 2025 - www.wwf.de/themen-projekte/wae... (http://www.wwf.de/themen-projekte/waelder/waldvernichtung/waldzustandsbericht-2025)4 Europäische Kommission: Neue EU-Waldstrategie für 2030, EUR-Lex, 2021 - eur-lex.europa.eu | Waldfläche Europa: Europäischer Waldzustandsbericht (SoEF) 2020, zitiert nach Deutschem Naturschutzring (DNR)\u2075 laverana GmbH & Co. KG: lavera Waldprojekt / Nachhaltigkeit & Engagement - www.lavera.de/nachhaltigkeit (https://www.lavera.de/pages/nachhaltigkeit-engagement)\u2076 lavera Naturkosmetik: Glow by Nature Pflegeserie - www.lavera.de/glow-by-nature (https://www.lavera.de/pages/pflegeserie-glow-by-nature)Pressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/6260433