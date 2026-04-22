Shanghai (ots) -LUMISTAR bringt die TERO-Serie auf den Markt und startet Vorbestellungen für "Always-On"-Tennis-TrainingspartnerTERO Pro führt die neue Serie an - mit adaptiven Returns in 0,1 Sekunden und Auswertungen nach dem Training, die Ballwechsel in messbare Fortschritte verwandelnLUMISTAR (https://lumistar.ai/), ein Sporttechnologie-Unternehmen mit dem Ziel, hochwertiges Training zugänglicher zu machen, kündigt heute an, dass seine Flagship-TERO-Serie Tennis Training Partner ab dem 30. April 2026 vorbestellt werden kann. Der Verkauf startet am 30. Mai 2026. Die Serie umfasst die Modelle TERO und TERO Pro. Das Pro-Modell bietet das dynamischste Erlebnis und liefert dank des Vision Modules die umfassendsten Trainingsdaten, inklusive Berichten nach jeder Trainingseinheit, die klares Feedback geben und konkrete nächste Schritte aufzeigen.Beim Tennistraining stößt man oft an Grenzen, die weniger mit Talent oder Einsatz zu tun haben als mit einem entscheidenden Faktor: Konstanz. Doch genau die ist schwer aufzubauen, wenn der passende Trainingspartner fehlt - jemand, der mithalten kann und verfügbar ist, wenn man selbst trainieren möchte. Ohne diese Kontinuität wird Training schnell unregelmäßig und damit weniger effektiv. Viele Spieler weichen auf Notlösungen aus, die sich nicht wie echte Spielsituationen anfühlen, oder erreichen schlicht nicht die Wiederholungszahl, die für spürbare Fortschritte nötig ist. Ein zuverlässiger, jederzeit verfügbarer Trainingspartner verändert genau diese Situation und genau das ist die Vision von LUMISTAR für TERO.TERO Pro setzt neuen Standard für matchnahes Tennistraining - personalisiert und datenbasiertFür Spieler, die ihr Tennistraining möglichst ganzheitlich und leistungsorientiert gestalten wollen, geht TERO Pro den entscheidenden Schritt weiter: Nach jeder Einheit erstellt das System persönliche Trainingsberichte mit objektiver Leistungsanalyse. Die Ergebnisse werden gespeichert, machen Fortschritte über die Zeit transparent und helfen dabei, die nächsten Trainingsschritte gezielt zu planen. Außerdem setzt der TERO Pro auf eine weiterentwickelte Hardware- und Interaktionsarchitektur, darunter:- Das All-in-One Court Kit vereint Schläger, Bälle, eine abnehmbare Tasche und das Gerät in einem nahtlosen System.- Eine Kombination aus Echtzeit-Visualisierung und KI-Analyse ermöglicht neue Trainings- und Spielmodi wie "All Star Game", in dem Spieler gegen Tennislegenden wie Roger Federer und Serena Williams antreten können.- Das 4K-KI-Dualfokus-Objektiv (60 Bilder pro Sekunde) kombiniert einen System-on-a-Chip (SoC) in Automotive-Qualität mit einem vortrainierten KI-Modell, das Ballwechsel mit steigendem Leistungsniveau intelligenter und adaptiver steuert (mit Vision Module).- Erweiterbare Systemintelligenz durch austauschbare Module machen das System upgradefähig. So kann sich TERO Pro mit neuen Funktionen weiterentwickeln, sobald diese verfügbar sind.TERO bringt Verlässlichkeit ins Tennistraining - für konstante Wiederholungen und messbaren FortschrittMit TERO soll sich Training anders anfühlen: weg vom reinen Ballzuspielen, hin zu matchnahen Situationen. Dafür stehen 238 integrierte Übungen zur Verfügung - eine umfassende Bibliothek, mit der Spieler Konstanz, Muster und punktspezifische Szenarien trainieren können, ohne jede Einheit von Grund auf neu planen zu müssen. Die Einheit selbst bleibt dynamisch und wird laufend angepasst, sodass gegen variierendes Tempo und Placement trainiert werden kann, anstatt in vorhersehbare Routinen zu verfallen.TERO ist zudem darauf ausgelegt, den Spielrhythmus durchgängig aufrechtzuerhalten. Eine Einheit startet mit einem Klick; Anpassungen von Tempo, Spin und Placement erfolgen per Sprach- und Gestensteuerung, ohne Unterbrechung oder Menüführung. Durch Positionsbestimmung per Armband und die Erfassung der Schwunggeschwindigkeit erkennt TERO Position, Timing und Tempo während des Ballwechsels - und spielt den nächsten Ball als dynamische Reaktion aus: nicht vorprogrammiert, sondern "herausgespielt".Zentrale Leistungsdaten (TERO-Serie):- Maximale Ballgeschwindigkeit: 140 km/h- Maximale Reichweite: 26 m- Maximale Höhe: >= 4,2 m- 238 integrierte Übungen- Aufrüstbar mit dem Vision Module für "Sicht" und erweiterte Möglichkeiten (Vision- und KI-Funktionen werden mit dem Modul freigeschaltet)- Weltweit erstes Dual-Axis-, Dual-End-Gimbal-Design, speziell entwickelt für eine besonders stabile, präzise Ballzuspielung"Wiederholungen sind wichtig, aber sie allein machen dich nicht automatisch zu einem besseren Spieler. Du wirst besser, wenn du im Training sofortiges Feedback erhältst, es echte Abwechslung bietet und dich in Situationen bringt, die zu einer besseren Entscheidungsfindung zwingen", erklärt Rachel Yang, CMO bei LUMISTAR. "Genau daran haben wir bei der Entwicklung von TERO gedacht. Es soll sich wirklich wie der Trainingspartner anfühlen, den du dir auf Abruf wünschst - jederzeit verfügbar, sofort reaktionsschnell und auf die richtige Art und Weise fordernd. Und anschließend zeigt es, was sich tatsächlich verbessert hat und woran noch gearbeitet werden sollte."Weitere Einzelheiten zu TERO und TERO Pro, einschließlich Bestellinformationen und Preisen, werden gegen Ende April bekannt gegeben. Produktdetails und Updates zur Vorbestellung finden Sie auf www.lumistar.ai.Bildmaterial zum Download finden Sie hier (https://we.tl/t-GH62bUbD30d60SK4).Über LUMISTARLUMISTAR ist ein auf Sport ausgerichtetes KI-Unternehmen, das intelligente Trainingssysteme entwickelt, die künstliche Intelligenz mit realer athletischer Bewegung verbinden. Geleitet von der Überzeugung, dass Technologie athletisches Potenzial aufzeigen kann, entwirft LUMISTAR Produkte, die intelligentes Wachstum, kontinuierliche Selbstverbesserung und die Erforschung menschlicher Leistungsfähigkeit unterstützen - und damit hochwertiges Training zu einem festen Bestandteil des Alltags machen.Pressekontakt:TEAM LEWISPatrizia Fauster / Leoni SchützelumistarDE@teamlewis.comTel. +49 89 173019-32 / -18Original-Content von: Lumistar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182422/6260436