Erfurt (ots) -
Mit einer großen Show präsentiert KiKA gemeinsam mit ARD und ZDF am 24. April 2026 um 19:30 Uhr eine neue Ausgabe des "KiKA Award" (KiKA/ARD/ZDF), live im TV und als Livestream auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html).
In sechs Kategorien werden Stars und Idole aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie ein Engagement-Projekt für ein besseres Zusammenleben ausgezeichnet. Patenschaften für die Kategorien übernehmen verschiedene KiKA-Formate, deren Moderatorinnen und Moderatoren Teil der Show sind. Die 30-köpfige "KiKA Award"-Jury aus Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 13 Jahren - darunter die sechs Mitglieder des KiKA-Kinderredaktionsrates - nominierte aus über 2.800 Publikums-Vorschlägen die Kandidatinnen und Kandidaten.
Für die Kategorie "Musik" in Patenschaft mit "Dein Song" (ZDF) und dem Moderations-Duo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner sind nominiert:
- Rapperin Zah1de
- Sängerin Leony
- Sänger Álvaro Soler
Für die Kategorie "Sport" in Patenschaft mit dem "Tigerenten Club" (SWR) und Moderator Johannes Zenglein sind nominiert:
- Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft Giulia Gwinn
- Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft Johannes Golla
- Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer
In der Kategorie "Content Creator" in Patenschaft mit "KiKA LIVE" (KiKA) und dem Moderations-Duo aus Ben Blümel und Sarah Parvanta sind nominiert:
- Maria Ziffy, Comedienne, Autorin und Schauspielerin
- Rick Azas (tricksmitrick), stand schon mit 16 Jahren als Akrobat auf der Bühne
- Noel Dederichs, Podcaster, Content Creator und Moderator
In der Kategorie "Film und Serie" in Patenschaft mit "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) und Moderatorin Soraya Jamal sind nominiert:
- Schauspieler Emile Chérif, bekannt aus "Woodwalkers"
- Schauspielerin Emilia Pieske, bekannt aus "Die Schule der magischen Tiere"
- Schauspielerin Ida Carlo, bekannt aus "Die Pfefferkörner"
In der Kategorie "KiKA Lieblingsmensch", die von einem der besten Mentalmagier Europas, Timon Krause, moderiert wird, sind nominiert:
- Annika Preil, bekannt aus "Anna und die wilden Tiere" (BR)
- Ben Blümel, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)
- Clarissa Corrêa da Silva, bekannt aus "Wissen macht Ah!" (WDR/KiKA/ARD)
- Guido Hammesfahr, bekannt als Fritz Fuchs aus "Löwenzahn" (ZDF)
- Maral Bazargani, bekannt aus "logo!" (ZDF)
- Marina Blanke, bekannt aus "Checkerin Marina" (BR)
- Noel Dederichs, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)
- Sarah Parvanta, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)
- Sherif Rizkallah, bekannt aus "logo!" (ZDF)
- Soraya Jamal, bekannt aus "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR)
In der Kategorie "Engagement" in Patenschaft mit "logo!" (ZDF) und Moderatorin Maral Bazargani sind nominiert:
- Projekt Housing First, Berlin: Felix (11) unterstützt beim Kampf gegen Obdachlosigkeit
- Projekt Theaterensemble PAPILLONS, Berlin: Kinder geben Senioren beim gemeinsamen Theaterspielen neuen Lebensmut
- Projekt Altglas-Express, Krähenberg: Kinder sammeln Altglas für den guten Zweck
Die sechs Awards werden per Online-Voting auf kika.de vergeben. In den Kategorien "Content Creator", "Film & Serie" und "Engagement" bleibt die Abstimmung sogar bis in die Live-Show geöffnet. Außerdem wartet während der Show eine besondere Überraschung auf alle Zuschauer*innen: Neben Fanpaketen wird eine Reise mit zwei Tickets für "Wetten, dass..?" (ZDF) am 5. Dezember 2026 in Halle (Saale) inklusive Übernachtung verlost.
Als Warm-up zur Live-Show bietet "KiKA Award - der Countdown" am 24. April 2026 um 19:15 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und auf YouTube exklusive Backstage-Einblicke mit Jeannie Naomi Wagner und Johannes Zenglein. Am 25. April 2026 präsentiert Noel Dederichs um 18:00 Uhr online bei KiKA die Highlights, ab 20:10 Uhr folgt der Recap im TV.
Die Show ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD ist Nicolas Caspar (SWR) und für das ZDF Dorothee Herrmann verantwortlich.
Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.
Pressekontakt:
FOOLPROOFED GmbH
www.foolproofed.de
Markus Hermjohannes
markus@foolproofed.de
+49 178 251 532 8
Charlotte Rüter
rueter@foolproofed.de
+49 1573 0958813
Der Kinderkanal von ARD und ZDF
Unternehmenskommunikation
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99094 Erfurt
Telefon: +49 361.218-1827
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Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6260460
Mit einer großen Show präsentiert KiKA gemeinsam mit ARD und ZDF am 24. April 2026 um 19:30 Uhr eine neue Ausgabe des "KiKA Award" (KiKA/ARD/ZDF), live im TV und als Livestream auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html).
In sechs Kategorien werden Stars und Idole aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie ein Engagement-Projekt für ein besseres Zusammenleben ausgezeichnet. Patenschaften für die Kategorien übernehmen verschiedene KiKA-Formate, deren Moderatorinnen und Moderatoren Teil der Show sind. Die 30-köpfige "KiKA Award"-Jury aus Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 13 Jahren - darunter die sechs Mitglieder des KiKA-Kinderredaktionsrates - nominierte aus über 2.800 Publikums-Vorschlägen die Kandidatinnen und Kandidaten.
Für die Kategorie "Musik" in Patenschaft mit "Dein Song" (ZDF) und dem Moderations-Duo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner sind nominiert:
- Rapperin Zah1de
- Sängerin Leony
- Sänger Álvaro Soler
Für die Kategorie "Sport" in Patenschaft mit dem "Tigerenten Club" (SWR) und Moderator Johannes Zenglein sind nominiert:
- Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft Giulia Gwinn
- Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft Johannes Golla
- Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer
In der Kategorie "Content Creator" in Patenschaft mit "KiKA LIVE" (KiKA) und dem Moderations-Duo aus Ben Blümel und Sarah Parvanta sind nominiert:
- Maria Ziffy, Comedienne, Autorin und Schauspielerin
- Rick Azas (tricksmitrick), stand schon mit 16 Jahren als Akrobat auf der Bühne
- Noel Dederichs, Podcaster, Content Creator und Moderator
In der Kategorie "Film und Serie" in Patenschaft mit "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) und Moderatorin Soraya Jamal sind nominiert:
- Schauspieler Emile Chérif, bekannt aus "Woodwalkers"
- Schauspielerin Emilia Pieske, bekannt aus "Die Schule der magischen Tiere"
- Schauspielerin Ida Carlo, bekannt aus "Die Pfefferkörner"
In der Kategorie "KiKA Lieblingsmensch", die von einem der besten Mentalmagier Europas, Timon Krause, moderiert wird, sind nominiert:
- Annika Preil, bekannt aus "Anna und die wilden Tiere" (BR)
- Ben Blümel, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)
- Clarissa Corrêa da Silva, bekannt aus "Wissen macht Ah!" (WDR/KiKA/ARD)
- Guido Hammesfahr, bekannt als Fritz Fuchs aus "Löwenzahn" (ZDF)
- Maral Bazargani, bekannt aus "logo!" (ZDF)
- Marina Blanke, bekannt aus "Checkerin Marina" (BR)
- Noel Dederichs, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)
- Sarah Parvanta, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)
- Sherif Rizkallah, bekannt aus "logo!" (ZDF)
- Soraya Jamal, bekannt aus "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR)
In der Kategorie "Engagement" in Patenschaft mit "logo!" (ZDF) und Moderatorin Maral Bazargani sind nominiert:
- Projekt Housing First, Berlin: Felix (11) unterstützt beim Kampf gegen Obdachlosigkeit
- Projekt Theaterensemble PAPILLONS, Berlin: Kinder geben Senioren beim gemeinsamen Theaterspielen neuen Lebensmut
- Projekt Altglas-Express, Krähenberg: Kinder sammeln Altglas für den guten Zweck
Die sechs Awards werden per Online-Voting auf kika.de vergeben. In den Kategorien "Content Creator", "Film & Serie" und "Engagement" bleibt die Abstimmung sogar bis in die Live-Show geöffnet. Außerdem wartet während der Show eine besondere Überraschung auf alle Zuschauer*innen: Neben Fanpaketen wird eine Reise mit zwei Tickets für "Wetten, dass..?" (ZDF) am 5. Dezember 2026 in Halle (Saale) inklusive Übernachtung verlost.
Als Warm-up zur Live-Show bietet "KiKA Award - der Countdown" am 24. April 2026 um 19:15 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und auf YouTube exklusive Backstage-Einblicke mit Jeannie Naomi Wagner und Johannes Zenglein. Am 25. April 2026 präsentiert Noel Dederichs um 18:00 Uhr online bei KiKA die Highlights, ab 20:10 Uhr folgt der Recap im TV.
Die Show ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD ist Nicolas Caspar (SWR) und für das ZDF Dorothee Herrmann verantwortlich.
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