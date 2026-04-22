Erfurt (ots) -Mit einer großen Show präsentiert KiKA gemeinsam mit ARD und ZDF am 24. April 2026 um 19:30 Uhr eine neue Ausgabe des "KiKA Award" (KiKA/ARD/ZDF), live im TV und als Livestream auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html).In sechs Kategorien werden Stars und Idole aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie ein Engagement-Projekt für ein besseres Zusammenleben ausgezeichnet. Patenschaften für die Kategorien übernehmen verschiedene KiKA-Formate, deren Moderatorinnen und Moderatoren Teil der Show sind. Die 30-köpfige "KiKA Award"-Jury aus Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 13 Jahren - darunter die sechs Mitglieder des KiKA-Kinderredaktionsrates - nominierte aus über 2.800 Publikums-Vorschlägen die Kandidatinnen und Kandidaten.Für die Kategorie "Musik" in Patenschaft mit "Dein Song" (ZDF) und dem Moderations-Duo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner sind nominiert:- Rapperin Zah1de- Sängerin Leony- Sänger Álvaro SolerFür die Kategorie "Sport" in Patenschaft mit dem "Tigerenten Club" (SWR) und Moderator Johannes Zenglein sind nominiert:- Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft Giulia Gwinn- Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft Johannes Golla- Zehnkampf-Weltmeister Leo NeugebauerIn der Kategorie "Content Creator" in Patenschaft mit "KiKA LIVE" (KiKA) und dem Moderations-Duo aus Ben Blümel und Sarah Parvanta sind nominiert:- Maria Ziffy, Comedienne, Autorin und Schauspielerin- Rick Azas (tricksmitrick), stand schon mit 16 Jahren als Akrobat auf der Bühne- Noel Dederichs, Podcaster, Content Creator und ModeratorIn der Kategorie "Film und Serie" in Patenschaft mit "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) und Moderatorin Soraya Jamal sind nominiert:- Schauspieler Emile Chérif, bekannt aus "Woodwalkers"- Schauspielerin Emilia Pieske, bekannt aus "Die Schule der magischen Tiere"- Schauspielerin Ida Carlo, bekannt aus "Die Pfefferkörner"In der Kategorie "KiKA Lieblingsmensch", die von einem der besten Mentalmagier Europas, Timon Krause, moderiert wird, sind nominiert:- Annika Preil, bekannt aus "Anna und die wilden Tiere" (BR)- Ben Blümel, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)- Clarissa Corrêa da Silva, bekannt aus "Wissen macht Ah!" (WDR/KiKA/ARD)- Guido Hammesfahr, bekannt als Fritz Fuchs aus "Löwenzahn" (ZDF)- Maral Bazargani, bekannt aus "logo!" (ZDF)- Marina Blanke, bekannt aus "Checkerin Marina" (BR)- Noel Dederichs, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)- Sarah Parvanta, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)- Sherif Rizkallah, bekannt aus "logo!" (ZDF)- Soraya Jamal, bekannt aus "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR)In der Kategorie "Engagement" in Patenschaft mit "logo!" (ZDF) und Moderatorin Maral Bazargani sind nominiert:- Projekt Housing First, Berlin: Felix (11) unterstützt beim Kampf gegen Obdachlosigkeit- Projekt Theaterensemble PAPILLONS, Berlin: Kinder geben Senioren beim gemeinsamen Theaterspielen neuen Lebensmut- Projekt Altglas-Express, Krähenberg: Kinder sammeln Altglas für den guten ZweckDie sechs Awards werden per Online-Voting auf kika.de vergeben. In den Kategorien "Content Creator", "Film & Serie" und "Engagement" bleibt die Abstimmung sogar bis in die Live-Show geöffnet. Außerdem wartet während der Show eine besondere Überraschung auf alle Zuschauer*innen: Neben Fanpaketen wird eine Reise mit zwei Tickets für "Wetten, dass..?" (ZDF) am 5. Dezember 2026 in Halle (Saale) inklusive Übernachtung verlost.Als Warm-up zur Live-Show bietet "KiKA Award - der Countdown" am 24. April 2026 um 19:15 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und auf YouTube exklusive Backstage-Einblicke mit Jeannie Naomi Wagner und Johannes Zenglein. Am 25. April 2026 präsentiert Noel Dederichs um 18:00 Uhr online bei KiKA die Highlights, ab 20:10 Uhr folgt der Recap im TV.Die Show ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD ist Nicolas Caspar (SWR) und für das ZDF Dorothee Herrmann verantwortlich.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHwww.foolproofed.deMarkus Hermjohannesmarkus@foolproofed.de+49 178 251 532 8Charlotte Rüterrueter@foolproofed.de+49 1573 0958813Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6260460