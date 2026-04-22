Köln (ots) -Noch bevor in den 1970er-Jahren die Ampeln auf Grün sprangen und die Motoren über die Geraden der Formula-1-Rennstrecken dröhnten, entstand in den Boxengassen ein ganz anderes Ritual. Abseits der Kameras und fern vom Rampenlicht entwickelte sich still und leise etwas Besonderes - initiiert von einem Mann, den alle nur Pasticcino nannten. Hinter diesem Spitznamen verbirgt sich Luigi Montanini, ein Konditor aus Modena, der eher zufällig begann, für die Welt der Formula 1 (F1) zu kochen. Mit zwei Kochplatten, wenigen Töpfen und Barilla Pasta schuf er jedoch etwas, das weit über Essen hinausging. In einer von Rivalität geprägten Umgebung entstanden Momente der Ruhe, der Wärme und des Miteinanders - ein Gefühl von Familie.Was einst improvisiert in den Boxengassen entstand, steht bis heute sinnbildlich für Barillas Anspruch, Menschen durch gemeinsame Mahlzeiten zu verbinden. Seit 2025 führt Barilla diese Verbindung als offizieller Pasta-Partner der Formula 1 weiter. Genau diese Haltung und die wahre Geschichte von Pasticcino bilden das emotionale Herz der globalen Kampagne "Wie Familie". Sie erinnert daran, dass ein gemeinsam geteilter Teller Pasta Zeit, Sprache und sogar sportlichen Wettbewerb überwinden kann."Bei Barilla haben wir Pasta immer als weit mehr als nur ein Lebensmittel verstanden: Pasta ist eine Möglichkeit, Nähe und Verbundenheit zu schaffen - egal wo man ist", sagt Claus Butterwegge, President Barilla Central & Northern Europe. Die Geschichte von Pasticcino stehe für echte Italianität und für Werte, die bei Barilla seit fast 150 Jahren tief verankert sind. In den frühen Jahren der Formula 1 gab es noch keine etablierten Bewirtungskonzepte - nur Asphalt, Anspannung und hin und wieder ein kaltes Sandwich. Bis Pasticcino begann, heiße Teller Pasta auf Motorhauben und Klapptischen zu servieren und damit alle zu versorgen: von Mechanikern bis zu den Legenden der Rennstrecke. Seine Küche war improvisiert, die Zutaten schlicht - doch die Atmosphäre unverkennbar.Mechaniker, Ingenieure und Fahrer kamen nicht nur wegen des Essens, sondern wegen des Gefühls. Zwischen den Rennen saßen sie zusammen, redeten und lachten. Für kurze Zeit trat der Wettbewerb in den Hintergrund - was blieb, war Verbundenheit. Auch Paolo Barilla, Vice Chairman der Barilla Group und ehemaliger F1-Fahrer, erinnert sich: "Die Formula 1 war immer eine Welt des Wettbewerbs und der sportlichen Rivalität. Aber es gab immer auch Raum für Freundschaft. Es war das Essen, das diese Momente der Verbundenheit geschaffen hat - ein einfacher Teller Pasta, der Menschen selbst fern von Zuhause ein Gefühl von Heimat gab."Als Pasticcino 1979 ohne Englisch- oder Spanischkenntnisse in die Grand-Prix-Welt kam, improvisierte er. Er kochte für alle, die hungrig waren und Gesellschaft suchten - mit dem, was er hatte, und dort, wo es möglich war. Ob auf Motorhauben oder Klappstühlen: Entscheidend war nicht der Ort, sondern das italienische Rezept für Familiengefühl - wenige, einfache Zutaten, mit Sorgfalt gekocht und ohne Aufwand geteilt.Seine Geschichte ist mehr als eine schöne Anekdote. Sie ist ein wenig bekanntes Kapitel italienischer Kulturgeschichte, in dem zwei nationale Ikonen - Barilla Pasta und Formula 1 - auf zutiefst menschliche Weise aufeinandertreffen. Diese spontanen Mahlzeiten brachten Menschen zusammen und wurden zu Momenten echter Verbindung. Genau diese einfachen Rituale bilden heute den emotionalen Kern von "Wie Familie" - Barillas neue Kampagne über die zeitlose Kraft des gemeinsamen Essens.Als familiengeführtes Unternehmen aus Parma versteht Barilla Pasta bis heute als ein Versprechen von Fürsorge, weitergegeben von Generation zu Generation. "Wie Familie" erinnert daran, dass es oft die einfachsten Dinge sind, die uns einander näherbringen: ein Platz am selben Tisch. Denn die Geschichte von Pasticcino ist nicht nur Teil italienischer Kulturgeschichte - sie ist auch Teil der Geschichte von Barilla: von echten Menschen, geteilten Mahlzeiten und der Überzeugung, dass Pasta Menschen überall auf der Welt verbindet.Die neue Kampagne "Wie Familie" ist in Deutschland seit dem 20. April 2026 über CTV, Online Video und Social Media mit einer geplanten Brutto-Reichweite von rund 100 Millionen Bruttokontakten ausgespielt.YouTube-Link zur offiziellen Barilla-Kampagne "Wie Familie": https://www.youtube.com/watch?v=IWPOibe_MZsDownloadlink für Bildmaterialien: https://we.tl/t-s2zwtnP5hBNGidAqThe F1 logo, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved.Über Barilla: Barilla ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das von den Brüdern Guido, Luca und Paolo Barilla geleitet wird. Gegründet wurde das Unternehmen von ihrem Urgroßvater Pietro Barilla, der 1877 eine Bäckerei in Parma eröffnete. Heute ist Barilla in Italien und in der ganzen Welt für die hervorragende Qualität ihrer Lebensmittel bekannt. Mit den Marken - Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Tolerant und Pasta Evangelists - setzt sich das Familienunternehmen für eine schmackhafte, herzhafte und ausgewogene Ernährung ein, die sich an der mediterranen Küche und dem italienischen Lebensstil orientiert. Als Pietro Barilla vor 145 Jahren sein Geschäft in Parma eröffnete, ging es ihm vor allem darum, gute Lebensmittel herzustellen. Dieser Grundsatz ist heute zum Geschäftsprinzip von Barilla geworden. So arbeiten aktuell 8.700 Menschen, die diese zentralen Werte und die Leidenschaft für Qualität teilen, für das Unternehmen und innerhalb der Lieferantenkette. Seit 1987 sammelt und bewahrt ein historisches Archiv die 145-jährige Geschichte des Unternehmens, die nun über das Portal-Museum (http://www.archiviostoricobarilla.com/) für alle zugänglich ist und den Weg einer Ikone unter den "Made in Italy"-Produkten sowie die Veränderungen in der italienischen Gesellschaft dokumentiert. Weitere Informationen unter: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup; LinkedIn: Barilla Group; Instagram: @barillapeoplePressekontakt:SGC AgencyNikolai KeidelUnit Lead FMCG / Food & BeveragesMühlenkamp 63a22303 HamburgTelefon: +49 (0) 40 20 93 48 23 27E-Mail: nikolai@sgc-agency.comOriginal-Content von: Barilla, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54520/6260457