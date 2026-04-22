Die Akquisition erweitert die globale Reichweite und festigt die führende Position im Bereich der Life-Sciences-Produktion

STATE COLLEGE, Pennsylvania, und CORK, Irland, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, ein führender Anbieter von GMP-konformer Enterprise-Asset-Management-Software (EAM) für die Life-Sciences-Branche, gab heute die Übernahme von CompuCal Calibration Solutions bekannt, einem etablierten Marktführer für Kalibrierungs- und Instandhaltungsmanagement-Software in Europa.

Die Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie von Blue Mountain nach der jüngsten Investition durch Five Arrows, die Alternative-Investment-Sparte von Rothschild & Co. Mit der Integration von CompuCal stärkt Blue Mountain seine Präsenz in zentralen europäischen Märkten und baut zugleich seine Expertise im Bereich Kalibrierung sowie seine lokalen Servicekapazitäten weiter aus. CompuCal verfügt über einen etablierten Kundenstamm und eine starke Marktpräsenz in Irland, Großbritannien sowie weiteren europäischen Regionen - darunter die DACH-Länder und die nordischen Märkte - und zeichnet sich zudem durch hohe regulatorische Glaubwürdigkeit sowie umfassende regionale Implementierungskompetenz aus.

Das Unternehmen ist weithin für seine Expertise im Bereich Kalibrierungsprozesse und seine Fähigkeit bekannt, streng regulierte Produktionsumgebungen zuverlässig zu unterstützen. Mit der Integration von CompuCal gewinnt Blue Mountain jahrzehntelange Erfahrung, bewährte Best Practices und ein hochqualifiziertes Team hinzu, das über ein tiefes Verständnis der europäischen regulatorischen Anforderungen und Kundenbedürfnisse verfügt. Diese Expertise stärkt die Fähigkeit von Blue Mountain, den gesamten Lebenszyklus regulierter Anlagen zu begleiten und dabei höchste Standards in den Bereichen Compliance, Qualität und operative Exzellenz sicherzustellen.

David H. Rode, CEO von Blue Mountain, sagte: "Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt, um unsere globale Präsenz weiter auszubauen und unsere Fähigkeit zu stärken, Life-Sciences-Hersteller weltweit zu unterstützen. CompuCal bringt ein hoch angesehenes Team, umfassende Kalibrierungsexpertise und eine starke europäische Präsenz mit. Gemeinsam schaffen wir ein wirklich globales Unternehmen mit der lokalen Kompetenz, die unsere Kunden erwarten."

Donal Sullivan, CEO von CompuCal, fügte hinzu: "Der Zusammenschluss mit Blue Mountain bietet eine spannende Chance für unser Team und unsere Kunden. Wir haben CompuCal auf der Grundlage fundierter Kalibrierungsexpertise und eines klaren Engagements für den Erfolg unserer Kunden aufgebaut. Als Teil von Blue Mountain, mit dem wir zentrale Werte teilen, können wir dieses Know-how nun einem deutlich breiteren, globalen Kundenkreis zugänglich machen - und zugleich das hohe Serviceniveau aufrechterhalten, auf das sich unsere europäischen Kunden verlassen."

Über Blue Mountain

Blue Mountain ist Marktführer im Bereich des Anlagenmanagements für die Life-Sciences-Branche. Seit über 35 Jahren bietet Blue Mountain innovative, hochwertige Lösungen an, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten, die betriebliche Effizienz steigern und die Leistung der Anlagen optimieren. Die Cloud-Plattform Blue Mountain, der mehr als 450 Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences vertrauen, unterstützt das durchgängige GMP-Asset-Management - von der Kalibrierung und Wartung bis hin zur Validierung und Analytik. Blue Mountain wird von Five Arrows unterstützt, dem für alternative Anlagen zuständigen Geschäftsbereich von Rothschild & Co und Accel-KKR, und hat seinen Hauptsitz in State College, Pennsylvania.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bluemountain.io und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über CompuCal

CompuCal Calibration Solutions ist ein preisgekröntes Unternehmen für SaaS-KI- und ingenieurwissenschaftlich fundierte Kalibrierungssoftware, das Kalibrierungs- und Instandhaltungsmanagement-Software anbietet, die speziell zur Unterstützung regulierter Branchen wie Biowissenschaften, Pharmazie und Fertigung entwickelt wurde. CompuCal mit Hauptsitz in Irland verfügt über mehr als 30 Jahre fundierte Erfahrung im Bereich Kalibrierung und ist europaweit etabliert. Das Unternehmen bietet Lösungen an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und stets für Audits gerüstet zu sein.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.compucalcalibrations.com

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Christian Rockwell

carockwell@bluemountain.io