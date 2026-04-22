Die TUI-Aktie hält mit einem Verlust von -3% am Mittwochmorgen die rote Laterne im MDAX in der Hand. Die kurzzeitige Erholung des Touristikkonzerns scheint damit schon wieder zu Ende zu sein. Gibt es denn schlechte Nachrichten und wie sollten Anleger auf sie reagieren? Grottenschlechte Nachrichten Es gibt in der Tat schlechte Nachrichten. Genauer gesagt sind sie grottenschlecht. TUI hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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