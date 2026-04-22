Volkswagen schickt die Submarke Jetta in Chinas härtestes Preissegment - mit einem Elektroauto für umgerechnet rund 10.000 Euro. Dahinter steckt eine Strategie, die zugleich Schutzschild für die Kernmarke und Eintritt in den globalen Volumenwettbewerb sein soll. Peking/Wolfsburg. Wer in Deutschland an den Jetta denkt, hat vermutlich ein unauffälliges Stufenheck der 1980er und 1990er Jahre vor Augen. In China läuft der Name unter völlig anderen Vorzeichen. Seit 2019 betreibt Volkswagen dort eine eigenständige Jetta-Submarke - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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