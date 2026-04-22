Tech-Milliardär Elon Musk treibt seine KI-Aufholjagd weiter voran: Um mit der Konkurrenz mitzuhalten, will er die Kräfte seines Unternehmens mit denen des beliebten KI-Entwicklungstools Cursor bündeln. Kurz vor dem geplanten Börsengang hat sich Elon Musks Unternehmen SpaceX eine Option auf das KI-Entwicklungstool Cursor gesichert. Wie CNBC berichtet, sieht die Vereinbarung zwei Szenarien vor: Entweder übernimmt SpaceX das Startup noch im laufenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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