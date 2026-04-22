Berlin (ots) -Anlässlich des Girls' Day am 23.04.2026 setzt VITAKO, die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, ein Zeichen für mehr weiblichen Nachwuchs in der kommunalen IT: Mit dem Booklet "Junge Frauen erobern die digitale Verwaltung!" zeigt der Verband die Vielfalt der Berufsbilder und Karrierewege in der kommunalen IT und möchte gemeinsam mit seinen Mitgliedern gezielt Mädchen und junge Frauen für MINT-Berufe begeistern.Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, eröffnet die Publikation mit einem Vorwort. Sie ermutigt Mädchen und junge Frauen, die Chancen des Girls' Day zu nutzen und technische sowie digitale Berufsfelder für sich zu entdecken.2,6 Millionen Schülerinnen haben bereits am Girls' Day teilgenommen und der Frauenanteil in den MINT-Fächern ist seit 2001 gestiegen - weiterhin besteht erhebliches Entwicklungspotenzial. Weitere Impulse liefern Lena-Sophie Müller (Initiative D21) und Ann Cathrin Riedel (NExT e. V.) sowie Lars Hoppmann (VITAKO), die u.a. die Bedeutung digitaler Kompetenzen und vielfältiger Perspektiven für eine moderne Verwaltung hervorheben.Vielfältige Einblicke in Berufe und PraxisDie VITAKO Mitglieder zeigen, wie vielfältig die Tätigkeiten bei kommunalen IT-Dienstleistern sind: von Softwareentwicklung und IT-Sicherheit über Projektmanagement und Datenanalyse bis hin zu Kommunikation, Personal und Kundensupport. Die kommunale IT den prägt unmittelbar Alltag der Menschen - z.B. durch digitale Verwaltungsleistungen, moderne Schul-IT sowie sichere und verlässliche digitale Prozesse.Praxisnahe Einblicke liefern persönliche Erfahrungsberichte von Fenja Sieker (OWL-IT) und Ronja Beckmann (ekom21), die beide konkrete Wege in die kommunale IT aufzeigen und Mut machen, eigene Karrierechancen in diesem Bereich zu ergreifen.Klischees abbauen, Chancen sichtbar machenAuch verbreitete Vorurteile über IT-Berufe werden im Booklet ausgeräumt. "5 Mythen busted" zeigt: Die Arbeit ist teamorientiert, sinnstiftend und über vielfältige Ausbildungs- und Karrierewege zugänglich. Die VITAKO-Mitglieder gehen dabei mit gutem Beispiel voran. AKDB, Dataport, ekom21, ITDZ Berlin, KDO, Komm.ONE, die Landeshauptstadt Hannover, der LVR, OWL-IT, PROSOZ, regio iT, SIS sowie die Stadt Freiburg im Breisgau berichten über ihre Formate - von Robotik und 3D-Druck über Hardware-Workshops und Website-Gestaltung bis hin zu Einblicken in Softwareentwicklung und Ausbildungswege.Mehr junge Frauen für die digitale Verwaltung gewinnenGemeinsam mit den Mitgliedern unterstreicht VITAKO die Vielfalt der digitalen Transformation in der Verwaltung. Lars Hoppmann, geschäftsführender Vorstand von VITAKO, betont:"Der Frauenanteil bei den VITAKO-Mitgliedern steigt in den vergangenen Jahren stetig - im Jahr 2025 waren es 33,2 Prozent. Diese Entwicklung ist ermutigend, zeigt aber auch, dass wir noch schneller vorankommen müssen. Deswegen wollen wir Berührungsängste abzubauen, stereotype Vorstellungen über IT-Berufe zu überwinden und junge Frauen ermutigen, sich als aktive Gestalterinnen der digitalen Verwaltung zu verstehen. Wir können nur erfolgreich sein, wenn es uns gelingt junge Frauen dafür zu begeistern, ihre berufliche Zukunft bei kommunalen IT-Dienstleistern zu gestalten".Darüber hinaus appelliert VITAKO, dass die Rahmenbedingungen für die Gewinnung und Förderung weiblicher IT-Nachwuchskräfte konsequent weiterentwickelt und bestehende Initiativen deutlich gestärkt werden müssen. Wir möchten diesen Prozess aktiv mitzugestalten, und bieten Politik und Verwaltung einen kontinuierlichen Dialog an, um gemeinsam wirksame und praxisnahe Maßnahmen für mehr Diversität, Fachkräftesicherung und digitale Zukunftsfähigkeit der öffentlichen IT zu entwickeln.Das Booklet "Junge Frauen erobern die digitale Verwaltung!" steht auf der VITAKO Webseite (https://vitako.de/wp-content/uploads/2026/04/VITAKO_girlsday.pdf) als PDF zur Verfügung.Pressekontakt:Frau Aboli LionTel. +49 30 2063 156-14Mob. +49 175 1119466E-Mail aboli.lion@vitako.deOriginal-Content von: Vitako, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162947/6260469