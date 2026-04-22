DAX Analyse & Livetrade: So entstand der 100 Punkte Move im DAX

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Zum Start des DAX haben wir in den letzten Tagen immer wieder starke Bewegungen, die aber nicht für den ganzen Tag die Richtung vorgeben. So zum Beispiel am Dienstag, wo der Index nach einer ersten starken Tageshälfte alle Gewinne am Nachmittag abgeben musste, das GAP schloss und zur Unterseite die Verluste dann ausbaute. Ein ähnliches Bild bot sich am heutigen Morgen, nachdem US-Präsident Donald Trump in der Nacht das Ultimatum zum Iran verlängerte und weiter auf einen Frieden spekuliert. Wann dieser kommt und wie lange die "Geduld" der USA diesmal geht, bevor wieder Drohungen folgen (diese Abfolge kennen wir bereits aus dem Zollstreit vergangenen Jahres) ist natürlich ungewiss.

Somit bot sich mit einem neuen GAP auf der Unterseite und einem Spike zur 9.00 Uhr Xetra-Eröffnung ein Short-Setup an, welches ich bis zu den vorbörslichen Hochs handelte und diesen Trade (parallel im DAX-Future und im DAX-CFD ausgeführt) für Dich heute ausführlich dokumentierte. Zur Webinar-Session selbst befand sich der DAX dann weiter im fallenden Bereich, sodass sich eine abwärts gerichtete Trendlinie zeichnen ließ. Diese war dann der Trigger für ein potenzielles Long-Engagement, wenn von einer Umkehr der Bewegung ausgegangen wird.

Auf der Unterseite brachte das noch geöffnete GAP dann ein Kursziel hervor, an dem antizyklisch parallel eine Long-Idee entstand. Bei der Umsetzung wurde auf die "Gefahr" einer schnellen Dynamik aufmerksam gemacht, was dann auch eintrat. Der Long-Trade ist direkt ausgestoppt worden, die Gegenbewegung erfolgte ab einem tieferen Niveau, brachte dann aber den Long-Trigger beim Bruch der Abwärtstrendlinie direkt ins Spiel, In der Spanne vom Tief vom Hoch nach Ende der Webinar-Session sind somit über 100 Punkte Bewegung entstanden, die Du vielleicht mit einem solchen oder ähnlichen Setup nutzen konntest.

Dennoch kann man aus Sicht der Geopolitik und des großen Chartbildes keine Entwarnung geben. Eine jederzeit mögliche Verschärfung des Hormus-Konflikts schwebt über dem Markt und technisch sahen wir mit dem Ausbruchsversuch aus der großen Range im DAX am Freitag nun wieder einen Rückfall in die Range. Diese Art der Ernüchterung für die Marktteilnehmer:innen kann somit zu weiteren Abgaben führen. Im Nachthandel berührte der Endlos-CFD bereits fast das 24.000er-Level, welches wir uns perspektivisch auch noch einmal ansehen.

Das neue Allzeithoch im Nasdaq und die anstehenden Quartalszahlen von Tesla, IBM und Intel in dieser Woche waren ebenfalls ein Thema, dem wir uns noch zuwenden konnten, bevor alle Fragen aus der Community zur Besprechung kamen. Ein Punkt wurde auf kommenden Mittwoch vertagt, der Handel im Nanotrader über eine Remote-Lösung.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann wieder zum Wall Street Start stattfinden. Melde Dich gern für den Donnerstag um 15.15 Uhr hierzu an:

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