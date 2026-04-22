© Foto: OpenAINordea trotzt dem Zinsumfeld und überrascht mit starkem Quartal. Was macht die Aktie?Die finnische Nordea Bank meldete am Mittwoch für das erste Quartal ein operatives Ergebnis, das über den Markterwartungen lag, wie Reuters berichtet. Höhere Gebühren- und Provisionseinnahmen sowie eine Umkehrung der Kreditverluste konnten die Auswirkungen der niedrigeren Zinssätze ausgleichen. Der operative Gewinn des größten Kreditgebers der nordischen Region stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro (1,91 Milliarden US-Dollar) und übertraf damit die durchschnittliche Analystenprognose von 1,42 Milliarden Euro, wie aus Daten der LSEG hervorgeht. Der Nettozinsertrag, eine …Den vollständigen Artikel lesen
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