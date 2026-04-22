Drei Jahre lang sind die Immobilienpreise in Deutschland inflationsbereinigt gesunken. 2025 haben die Preise für Eigentumswohnungen im Bestand in vielen Regionen erstmals wieder zugelegt. Laut Postbank Wohnatlas gilt dies vor allem für die Mittelstädte. Eine Stadt ragt dabei besonders heraus. Am Immobilienmarkt ist für 2025 eine Trendwende erkennbar. Wie die Studie "Postbank Wohnatlas 2026" zeigt, haben die Immobilienpreise erstmals seit 2021 inflationsbereinigt wieder leicht angezogen. So sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact