Die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf steht seit Monaten unter Druck. Die Anfang März veröffentlichten Finanzergebnisse für 2025 und der vorsichtige Ausblick des Konzerns auf das Jahr 2026 initiierten einen heftigen Abverkauf. Dass die Zahlen damals vor dem Hintergrund des Beginns des Iran-Kriegs veröffentlicht wurden, verstärkte die Reaktion des Marktes auf die Zahlen.Ein robuster Start in das Jahr 2026 würde die Lage beruhigen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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