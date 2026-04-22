Die mit Spannung erwarteten Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 sind da. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA reagierte zunächst mit deutlichen Kursverlusten auf das Zahlenwerk. Wer sich so etwas wie Aufbruchsstimmung von den Zahlen erhofft hatte, wurde enttäuscht. Die Kursentwicklung der Aktie war in den letzten Jahren bereits ein einziges Trauerspiel und es steht zu befürchten, dass dieses nunmehr seine Fortsetzung finden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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