Der Bitcoin-Kurs hat am Mittwoch gemeinsam mit den Aktienmärkten deutlich zugelegt und ein 11-Wochen-Hoch erreicht, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran angekündigt hat. Diese Entwicklung stärkte das Vertrauen der Marktteilnehmer spürbar. Während der Nahostkonflikt weiterhin für Unsicherheit sorgt, reagierten Investoren positiv auf die Aussicht auf Stabilität. Daraus könnte sich kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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