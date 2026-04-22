Hamburg (ots) -Der NDR eröffnet sein nächstes Pop-up-Studio in Hamburg. Vom 23. bis 25. April 2026 können Besucherinnen und Besucher am Berta-Kröger-Platz in Wilhelmsburg direkt mit dem NDR in den Austausch treten."Wir wollen mit dem bewährten Pop-up-Konzept wieder nah heran an die Menschen", sagt Sofie Donges, Direktorin Landesfunkhaus Hamburg, "die Wilhelmsburger sollen uns kennenlernen und wir wollen natürlich umgekehrt ganz viel über Wilhelmsburg erfahren. Darauf freuen wir uns."Der NDR hat in diesem Jahr sein Pop-up-Konzept weiterentwickelt: statt einer leerstehenden Ladenfläche werden erstmals besonders gestaltete Seecontainer bespielt. Dieses Konzept ist flexibel erweiterbar, etwa mit Bürocontainern oder einem Oldtimer-Bus mit Bühne, bekannt vom Reeperbahnfestival als "N-JOY-Reeperbus." Der skalierbare Aufbau ermöglicht es dem NDR, attraktive Dialogflächen mitten in norddeutschen Fußgängerzonen und Märkten zu schaffen.Programm und Highlights in WilhelmsburgVon Donnerstag, 23. April, bis Samstag, 25. April, lädt die Dialog-Lounge in Wilhelmsburg zum Meinungsaustausch ein. Mitarbeitende des NDR Landesfunkhauses Hamburg werden vor Ort sein und stehen für Fragen, Anregungen und Auskünfte bereit. Eine große Themenwand ermöglicht es Besucherinnen und Besuchern, Kritik, Wünsche und lokale Themen zu notieren.NDR 90,3 sendet live zu folgenden Zeiten:- Donnerstag und Freitag von 15 bis 21 Uhr- Samstag von 10 bis 14 UhrBesonderes Highlight ist die 18-Uhr-Ausgabe des Hamburg Journals am Donnerstag live aus Wilhelmsburg. Zudem ist das Posaunen-Abenteuer von NDR Discover Music! vor Ort. Am Freitag und Samstag präsentieren N-JOY und NDR 2 drei Newcomer-Bands aus Norddeutschland, am Samstag tritt die Band Jupiter Jones auf.Details im Überblick:Wann:- Donnerstag, 23.4., 10:00 - 21:00 Uhr- Freitag, 24.4., 10:00 - 20:00 Uhr- Samstag, 25.4., 10:00 - 17:00 UhrWo:- Berta-Kröger-Platz Wilhelmsburg- Passage zwischen Busbahnhof und BücherhallePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6260513