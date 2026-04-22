München (ots) -"Das ist der geilste Beruf, den es gibt. Also, Rockstar - einen geileren Beruf gibt es ja nicht. Wenn man jetzt mal bedenkt, fünfzig, sechzig Jahre Karriere - ich bereue keine Sekunde."Udo LindenbergUdo Lindenberg hat Generationen über Grenzen hinweg in Ost und West geprägt - als Rockstar, politische Stimme und Symbol für Freiheit und Haltung. Anlässlich seines 80. Geburtstags am 17. Mai spricht er in der 90-minütigen Dokumentation exklusiv über seine musikalischen Anfänge, seine Kindheit, Jugend, ein Leben voller Erlebnisse auf und abseits der Bühne. Mit seltenen Archivaufnahmen, persönlichen Erinnerungen und prominenten Wegbegleitern entsteht das facettenreiche Porträt eines großen Künstlers.Die Dokumentation "UDO Rebell. Rockstar. Ikone.", eine Produktion von Doclights im Auftrag des NDR (federführend) und des WDR für die ARD, ist ab 10. Mai in der ARD Mediathek abrufbar. Am Montag, 18. Mai, um 20:15 Uhr wird sie im Ersten zu sehen sein. Autorin ist Cornelia Quast, Produzenten sind Michaela Hummel und Michael Lehmann, die Redaktion haben Marc Brasse, Daniel Linke (NDR, federführend) und Christiane Hinz (WDR.Erzählt wird die Geschichte eines Künstlers, der sich nie auf Musik allein beschränken ließ. Von den Anfängen in Gronau über eine prägende Kindheit und Jugend führt der Film zu einem Rockstar, der früh Position bezieht - unbequem, laut, politisch. Ausgangspunkt ist das Hotel Atlantic in Hamburg, Lindenbergs Lebens- und Arbeitsort, von dem aus er auf Erfolge, Krisen und künstlerische Neuanfänge zurückblickt.Neben Udo selbst kommen zahlreiche prominente Stimmen zu Wort, darunter Bill und Tom Kaulitz, Apache 207, Maria Furtwängler, Inga Humpe, Ulla Meinecke, Anna Loos und Jan Josef Liefers. Auch Deutschlands wohl größte Lindenberg-Fans - Jan Delay und Benjamin von Stuckrad-Barre - schildern ihre Sicht auf den Ausnahmekünstler. Ergänzt werden diese persönlichen Einblicke durch Beschreibungen von Weggefährten aus Gronauer Kindertagen. Freundschaften, die bis heute bestehen.Besondere Archivaufnahmen, Konzertbilder und persönliche Erinnerungen formen ein vielschichtiges Porträt. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die bekannten Songs und großen Momente sowie die Tiefpunkte seiner Karriere, sondern vor allem seine Haltung: Udo Lindenberg machte deutschsprachige Rockmusik groß und brachte früh politische Themen in seine Lieder. Mit seiner unverwechselbaren Sprache griff Lindenberg Fragen auf, die viele bewegten - von Krieg und Frieden bis hin zu Ausgrenzung, Toleranz und gesellschaftlichem Zusammenhalt.Bis heute fasziniert Lindenberg, weil er sich musikalisch über die Jahrzehnte immer neu erfunden hat. Seine Songs singen Generationen! Seine Kunstfigur und seine Person sind über Jahrzehnte zu einer unverwechselbaren Legende verschmolzen - und genau darin liegt seine anhaltende Strahlkraft.Der Podcast "Udo. Ein Leben an der Grenze" macht sich ebenfalls auf Spurensuche dieses besonderen Künstlerlebens. Die sechs Folgen sind ab 6. Mai bei ARD Sounds abrufbar. Verantwortlich für den Podcast ist Moritz Cassalette (Host) in Zusammenarbeit mit Christina Hollstein (Redaktion NDR).Ein ausführliches Pressedossier steht ab sofort im Presseservice unter folgendem Link zur Verfügung: https://pressekits.ard.de/udo-rebell-rockstar-ikone (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funisono-nl.sr.de%2Fv1%2Fredirect%2FjQ%253D%253D%2F69e89c26e635a&data=05%7C02%7Cpetra.belli%40ard.de%7C1e25c88def0641c3c3cc08dea0560fe3%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639124488683004216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AEvEPPcGnY45jmLGKb6FKdmKqsa0ev5w4ewb29QJMDk%3D&reserved=0)Im Vorführraum können akkreditierte Journalisten die Dokumentation "UDO Rebell. Rockstar. Ikone." sichten.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deAmelie Schwenke-Rolfs, Presse und Kommunikation NDRTel: 040/4156 2309, E-mail: a.schwenke-rolfs@ndr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6260535