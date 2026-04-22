Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 22.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie zündet die nächste Explorationsstufe - und der Markt beginnt aufzuwachen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
22.04.2026 13:15 Uhr
224 Leser
Artikel bewerten:
(0)

AUKTION/Bund erlöst 1,921 Mrd EUR mit zwei Langläufern

DJ AUKTION/Bund erlöst 1,921 Mrd EUR mit zwei Langläufern

DOW JONES--Die Finanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Fälligkeit 2041 und 2047 im Umfang von 1,921 Milliarden Euro platziert. Die Schuldpapiere mit Laufzeit bis 2041 sind aufgestockt und zuletzt am 25. März auktioniert worden. Die Titel mit Fälligkeit 2047 wurden erstmals seit ihrer syndizierten Emission am 27. Januar zu einer Rendite von 3,404 Prozent wieder geöffnet. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt: 

=== 
Emission      2,60%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2041 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,615 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  963 Mio EUR 
Marktpflegeumfang  37 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,7    (2,4) 
Durchschnittsrend. 3,34%   (3,29%) 
Durchschnittskurs  91,33   (91,88) 
Mindestkurs     91,31   (91,87) 
Wertstellung    24. April 2026 
 
Emission      3,40%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2047 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,253 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  958 Mio EUR 
Marktpflegeumfang  42 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,4 
Durchschnittsrend. 3,47% 
Durchschnittskurs  98,92 
Mindestkurs     98,90 
Wertstellung    24. April 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 06:39 ET (10:39 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.