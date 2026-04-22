Horse Powertrain, ein weltweit führender Anbieter innovativer und emissionsarmer Antriebssysteme, hat im Vorfeld der Beijing Auto Show 2026 den HORSE W30 vorgestellt den ersten serienreifen V6-Motor des Unternehmens.

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The front view of the HORSE W30 engine.

Der HORSE W30 stellt für Horse Powertrain eine Premiere dar, da das Unternehmen sein Know-how bei der Entwicklung optimierter Drei- und Vierzylindermotoren nun auf den V6-Bereich überträgt. Durch den Einsatz ihres Fachwissens auf diese Weise hat Horse Powertrain den leichtesten V6-Motor auf dem Markt entwickelt und einen speziell für Hybridfahrzeuge konzipierten V6-Motor mit herausragender Kraftstoffeffizienz und Wirtschaftlichkeit geschaffen.

Der HORSE W30 ist ein 3-Liter-Motor, der sowohl quer als auch längs eingebaut werden kann, wodurch er sich für den Einbau in eine Vielzahl von Fahrzeugen eignet. Die beiden Zylinderreihen sind um 90° versetzt angeordnet, um den Schwerpunkt des Motors zu senken, was den Einbau erleichtert und die Anordnung der Katalysatoren optimiert.

Der Motor leistet zwischen 350 und 400 kW und liefert ein Drehmoment von 600 bis 700 Nm bei einer maximalen Drehzahl von 8.000 U/min. Um die Effizienz und den Kraftstoffverbrauch zu maximieren, verfügt der HORSE W30 über integrierte Auspuffkrümmer mit direkt an den Zylinderköpfen montierten Turboladern. Der Motor wiegt nur 160 kg und ist damit etwa 10 kg leichter als der derzeit zweitleichteste V6-Motor auf dem Markt.

Der HORSE W30 ist für den Einsatz in Mild- und Vollhybridfahrzeugen vorgesehen, wobei die ersten Modelle mit diesem Motor im Jahr 2028 auf die Straße kommen sollen. Um die "Hybrid-First"-Philosophie des HORSE W30 zu verdeutlichen, wird der Motor in Peking gemeinsam mit dem neuen Viergang-Hybridgetriebe HORSE 4LDHT vorgestellt.

Der HORSE 4LDHT wiegt nur 199 kg und ist für den Einbau in einer P1- und P3-Konfiguration ausgelegt. Der P1-Motor, der zur Unterstützung der Motor-Kurbelwelle und zum Laden der Fahrzeugbatterie dient, kann eine Leistung von 250 bis 300 kW erbringen, während der P3-Motor, der zur Antriebsunterstützung dient, in einer P3-Konfiguration eine Leistung von 350 bis 450 kW erbringen kann.

Matias Giannini, Chief Executive Officer von Horse Powertrain, sagte: "Wir bei Horse Powertrain sind davon überzeugt, dass wir Automobilherstellern beispiellose Skaleneffekte und Innovationen bieten können, indem wir die Produktion und Entwicklung von Antriebssträngen bündeln, die traditionell von vielen einzelnen OEMs separat durchgeführt worden wären. So können alle Akteure der Branche von erstklassigen Technologien profitieren." Der HORSE W30 ist ein klarer Beweis für dieses Konzept indem wir unsere Denkweise und unser Fachwissen in eine neue Kategorie einbringen, haben wir den leichtesten V6-Motor entwickelt, der von Anfang an für den Einsatz in Hybridfahrzeugen konzipiert wurde."

Fortune Zhao, Chief Technology Officer bei Horse Powertrain, sagte: "Der HORSE W30 demonstriert die technologische Vielseitigkeit von Horse Powertrain und stellt unseren ersten Vorstoß in die Kategorie der V6-Motoren dar. Dank der Nutzung des Know-hows aus unserem breiten Portfolio an hybridoptimierten Motoren ist der HORSE W30 leichter und kompakter als jeder andere derzeit auf dem Markt erhältliche V6-Motor und bietet gleichzeitig eine überragende Leistung. Er verkörpert nicht nur unsere technische Raffinesse, sondern unterstreicht auch unsere Flexibilität bei der Bereitstellung von Hybridlösungen von Weltklasse für jeden Markt."

Der HORSE W30 und der HORSE 4LDHT werden im Jahr 2028 erhältlich sein.

Über Horse Powertrain

Horse Powertrain ist ein globaler Marktführer im Bereich innovativer, emissionsarmer Hybrid- und Verbrennungsantriebslösungen und unterstützt Automobilhersteller mit einem breiten Spektrum an Systemen, darunter Motoren, Getriebe, Leistungselektronik, Range Extender und integrierte Hybridplattformen. Horse Powertrain ist in Europa, China und Südamerika tätig, beschäftigt über 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 18 Werken und fünf Forschungs- und Entwicklungszentren. Zu seinen 25 Kunden gehören die Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan und die Mitsubishi Motors Corporation. Horse Powertrain hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

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