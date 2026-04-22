Mit "Scout the Streets" hat ImmoScout24 eine neue Funktion gestartet, die Immobilien direkt vor Ort sichtbar macht. Interessierte können unterwegs Gebäude via App scannen und erhalten Informationen, ob dort aktuell Wohnungen oder Häuser angeboten werden. ImmoScout24 hat einen neuen Service im Angebot: Wer unterwegs ein interessantes Haus oder eine Wohnung entdeckt, kann die neue Funktion "Scout the Streets" mit dem Smartphone nutzen, um sich vor Ort zu informieren. Die App nutzt die Smartphone-Kamera ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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