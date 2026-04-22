Mit Images 2.0 will OpenAI den größten Pain Point bei der Erstellung KI-Visuals gelöst haben. Das Bildmodell soll Text besonders zuverlässig darstellen und Inhalte in nutzbare Marketing-Assets übersetzen. Wie groß ist der Fortschritt? OpenAI rollt ein neues Bildmodell aus und adressiert damit ein zentrales Problem der Branche. In der Linkedin-Ankündigung bezeichnet das Unternehmen es als "state-of-the-art image model". Text in KI-Bildern soll damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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