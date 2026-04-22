Angesichts eines unerwartet hohen Bedarfs an Rechenleistung hat Microsoft bei GitHub Copilot die Pause-Taste gedrückt. Neuanmeldungen für die Tarife Pro, Pro Plus und Student sind aktuell nicht möglich. Bestandskund:innen erwarten Einschränkungen. Microsoft reagiert mit teils drastischen Maßnahmen auf den durch die Nutzung von KI-Agenten gestiegenen Ressourcenverbrauch bei seinem Dienst GitHub Copilot. So ist es derzeit nicht möglich, sich für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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