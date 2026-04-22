Andersen Global setzt seine Expansion in Afrika fort: Lima Partners tritt als Mitgliedsunternehmen bei und führt den Namen Andersen in Ghana ein.

Andersen in Ghana wurde 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Accra und wird von dem geschäftsführenden Partner Daniel Addo Okoe geleitet. Die Kanzlei bietet ein umfassendes Spektrum an professionellen Dienstleistungen an, darunter Steuerberatung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Buchhaltung und Beratung, Transfer-Pricing, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Einwanderungsangelegenheiten sowie gewerbliche Sekretariatsdienste für lokale und internationale Kunden, die in Ghana oder der breiteren westafrikanischen Region tätig sind.

"Unsere Kunden werden von den verbesserten grenzüberschreitenden Möglichkeiten profitieren und gleichzeitig weiterhin praxisorientierte, hochwertige Beratungsleistungen erhalten, die auf den ghanaischen Markt zugeschnitten sind."

"Ghana spielt eine entscheidende Rolle bei der Vereinfachung des grenzüberschreitenden Handels und der Investitionen in Westafrika", fügte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, hinzu. "Die Etablierung von Andersen in Ghana ist ein wichtiger Schritt hin zum Aufbau einer nahtlosen und vollständig integrierten Plattform in der gesamten Region."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, der sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsfachleuten rund um die Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsgesellschaft Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 50.000 Fachleute. Über seine Mitgliedsgesellschaften und Kooperationspartner ist das Unternehmen an über 1.000 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260421160241/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700