Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) können helfen, Elektroautos effizienter zu machen und ihre Reichweite zu erhöhen, denn sie schalten schneller als herkömmliche Silizium-Chips. Mit seiner dritten Generation von SiC-Chips will Bosch eine um 20 Prozent gesteigerte Performance bieten. SiC-Chips können in der Leistungselektronik von Elektroautos eingesetzt werden. Sie kommen vor allem im Inverter (Wechselrichter) zum Einsatz, der als Bindeglied ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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