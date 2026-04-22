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axinocapital.de
22.04.2026 13:54 Uhr
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Silberfunde treiben Exploration voran

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Silver Mines hat bei der Exploration seiner Projekte in Kalifornien deutliche Fortschritte gemeldet und dabei hohe Silbergehalte sowie bestätigte Barit-Vorkommen hervorgehoben. Das Unternehmen habe im Rahmen eines Kartierungsprogramms 219 Gesteinsproben entnommen, von denen rund 20 Prozent mehr als 50 Gramm Silber pro Tonne und etwa 10 Prozent mehr als 100 Gramm Silber pro Tonne enthalten hätten. Besonders hohe Werte hätten bei 1.960, 435 und 340 Gramm Silber pro Tonne gelegen.

Silver Mines hat bei seinen Projekten in Kalifornien neue Fortschritte gemeldet. Im Mittelpunkt steht das Calico-North-Projekt, auf dem bei einer Kartierung 219 Gesteinsproben entnommen worden seien. Rund 20 Prozent davon hätten mehr als 50 Gramm Silber pro Tonne ergeben, etwa 10 Prozent mehr als 100 Gramm Silber pro Tonne. Als Spitzenwerte nannte Silver Mines 1.960, 435 und 340 Gramm Silber pro Tonne. Zugleich laufe bereits die Planung erster Bohrprogramme.

Frühe Phase mit starken Oberflächenwerten

Die gemeldeten Werte fallen auf, stammen jedoch aus einer frühen Phase der Exploration. Gesteinsproben an der Oberfläche sind noch kein Nachweis für eine Lagerstätte und erlauben keine Aussage über eine spätere wirtschaftliche Nutzung. Sie zeigen zunächst nur, dass Silbermineralisierung vorhanden ist. Ob sich daraus ein zusammenhängender und abbauwürdiger Körper ableiten lässt, müssten erst Bohrungen klären. Managing Director Jo Battershill sagte, das technische Team arbeite daran, die Resultate aus Kartierung, Probenahme und geophysikalischen Untersuchungen auszuwerten, erste Bohrprogramme zu planen und die nötigen Genehmigungsschritte vorzubereiten. Beim Kramer-Hills-Projekt liege man demnach im Zeitplan, um etwa zur Jahresmitte mit Bohrungen zu beginnen.

Kalifornien Karte mit Calico North und Kramer Hills Projekten

Calico North rückt stärker in den Fokus

Calico North wird nicht als kleines Einzelziel beschrieben, sondern als größeres Gebiet mit fast 40 Kilometern aussichtsreicher Streichlänge. Gemeint ist damit vereinfacht die Länge jener Zonen, entlang derer sich Mineralisierung im Gestein verfolgen lassen könnte. Das Projekt liegt laut Silver Mines in einem historischen Silberdistrikt in San Bernardino County, in dem in der Vergangenheit mehr als 20 Millionen Unzen Silber gefördert worden seien.

Zur Einordnung verweist das Unternehmen unter anderem auf Arbeiten des Geologen J. Berry sowie auf Angaben des California Geological Survey. Zudem sei von rund 40 historischen Untertagebauen im Projektgebiet die Rede. Solche alten Bergbau-Spuren gelten in der Exploration oft als nützliche Hinweise, weil sie zeigen, wo früher bereits mineralisierte Bereiche erkannt wurden. Auch geologisch wirkt das Gebiet aus Sicht der Gesellschaft interessant. Die Silbermineralisierung wird als epithermal beschrieben. Hinter dem Fachbegriff steckt vereinfacht ein Lagerstätten-Typ, der durch heiße, mineralhaltige Lösungen in vergleichsweise geringer Tiefe entsteht. Solche Systeme können hohe Gehalte aufweisen, sind aber oft ungleichmäßig verteilt. Genau deshalb kommt der späteren Bohrarbeit besondere Bedeutung zu.

Calico North Karte mit Silbergehalten und Aderstrukturen

Auch Barit spielt eine Rolle

Neben Silber hebt Silver Mines auch Barit hervor. Das Mineral wird unter anderem in der Öl- und Gasindustrie verwendet. In der Mitteilung heißt es, Barit sei in den USA ebenso wie Silber als kritischer Rohstoff eingestuft. Die besten gemeldeten Werte lagen bei mehr als 44,8 Prozent Barium sowie bei 44,3 und 41,8 Prozent Barium.

Für die weitere Bewertung des Projekts ist das relevant, weil ein zweiter Rohstoff die Perspektive grundsätzlich verbreitern kann. Noch bleibt allerdings offen, ob sich Silber- und Barit-Mineralisierung in ausreichender Mächtigkeit, Kontinuität und Ausdehnung nachweisen lassen. Erst dann würde sich besser abschätzen lassen, ob daraus mehr entstehen könnte als ein geologisch interessantes Ziel. Hinzu kommt, dass inzwischen auch eine Spektral-Untersuchung abgeschlossen wurde. Dabei werden Veränderungen im Gestein erfasst, die auf mineralisierte Zonen hinweisen können. Laut Mitteilung seien mehrere veränderte Bereiche erkannt worden, die die Ergebnisse aus der Kartierung stützten. Solche Daten dienen vor allem dazu, die nächsten Bohrziele genauer festzulegen.

Calico North Karte mit Baritgehalten und mineralisierten Zonen

Kramer Hills läuft parallel

Parallel zu Calico North wird auch am Kramer-Hills-Projekt gearbeitet. Dort sei ebenfalls ein Kartierungsprogramm abgeschlossen worden, zusammen mit einer ersten bodengestützten Magnetik-Messung. Diese habe die Lage der Zielstruktur westlich der historischen Shaherald-Grube bestätigt. Außerdem sei eine ökologische Untersuchung des Projektgebiets abgeschlossen worden. Die Planung der ersten Bohrphase laufe auch dort bereits. Zusätzlich verweist Silver Mines auf ältere Hinweise aus dem Gebiet. Historische Oxid-Goldvorkommen seien dort in den 1980er Jahren über rund zwei Kilometer Streichlänge erbohrt worden, allerdings nur bis in vergleichsweise geringe Tiefen von etwa 30 Metern. Battershill erklärte dazu, zahlreiche alte Schächte deuteten darauf hin, dass sich die mineralisierte Zone über mehr als vier Kilometer fortsetzen könnte. Zudem gebe es Hinweise auf weiteres Potenzial in der Tiefe.

Kramer Hills Projektkarte mit Verwerfungen und historischen Minenstrukturen

Bowdens bleibt das Kernprojekt

Trotz der neuen Meldungen aus den USA bleibt Bowdens der wichtigste Vermögenswert der Gesellschaft. Battershill betonte, Silver Mines halte unverändert daran fest, das Bowdens-Silberprojekt durch die erforderlichen Genehmigungsschritte und in Richtung Produktion voranzubringen. Calico North und Kramer Hills ergänzen das Portfolio damit vor allem als Explorationsprojekte mit zusätzlichem Potenzial.

Entscheidend werden nun die nächsten Monate. Kartierung, Probenahme und geophysikalische Daten sind in der Exploration wichtige Vorarbeiten, aber noch nicht der eigentliche Beweis. Erst Bohrungen würden zeigen, ob sich die hohen Silber- und Goldwerte auch in der Tiefe fortsetzen und ob sich daraus später eine belastbare Ressource ableiten ließe.

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