Silberfunde treiben Exploration voran

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Silver Mines hat bei der Exploration seiner Projekte in Kalifornien deutliche Fortschritte gemeldet und dabei hohe Silbergehalte sowie bestätigte Barit-Vorkommen hervorgehoben. Das Unternehmen habe im Rahmen eines Kartierungsprogramms 219 Gesteinsproben entnommen, von denen rund 20 Prozent mehr als 50 Gramm Silber pro Tonne und etwa 10 Prozent mehr als 100 Gramm Silber pro Tonne enthalten hätten. Besonders hohe Werte hätten bei 1.960, 435 und 340 Gramm Silber pro Tonne gelegen.

Silver Mines hat bei seinen Projekten in Kalifornien neue Fortschritte gemeldet. Im Mittelpunkt steht das Calico-North-Projekt, auf dem bei einer Kartierung 219 Gesteinsproben entnommen worden seien. Rund 20 Prozent davon hätten mehr als 50 Gramm Silber pro Tonne ergeben, etwa 10 Prozent mehr als 100 Gramm Silber pro Tonne. Als Spitzenwerte nannte Silver Mines 1.960, 435 und 340 Gramm Silber pro Tonne. Zugleich laufe bereits die Planung erster Bohrprogramme.

Frühe Phase mit starken Oberflächenwerten

Die gemeldeten Werte fallen auf, stammen jedoch aus einer frühen Phase der Exploration. Gesteinsproben an der Oberfläche sind noch kein Nachweis für eine Lagerstätte und erlauben keine Aussage über eine spätere wirtschaftliche Nutzung. Sie zeigen zunächst nur, dass Silbermineralisierung vorhanden ist. Ob sich daraus ein zusammenhängender und abbauwürdiger Körper ableiten lässt, müssten erst Bohrungen klären. Managing Director Jo Battershill sagte, das technische Team arbeite daran, die Resultate aus Kartierung, Probenahme und geophysikalischen Untersuchungen auszuwerten, erste Bohrprogramme zu planen und die nötigen Genehmigungsschritte vorzubereiten. Beim Kramer-Hills-Projekt liege man demnach im Zeitplan, um etwa zur Jahresmitte mit Bohrungen zu beginnen.