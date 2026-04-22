Das Debüt des Gen4-Rennwagens unterstreicht einen grundlegenden Wandel in der Leistung elektrischer Rennsportfahrzeuge

Bereit für sein Wettbewerbsdebüt in der Saison 2026/27 bietet die neue GEN4-Maschine eine um 71% gesteigerte Leistung

Straßenrelevanter als jemals zuvor werden viele der größten Erstausrüster diese Innovationen von der Rennstrecke auf die Straße bringen

Die FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) und die Formel E haben den GEN4-Rennwagen bei seinem Debüt auf der Rennstrecke in Südfrankreich offiziell enthüllt. Dies markiert eine neue Ära im elektrischen Motorsport. Dieser komplett neue Rennwagen wird in der Saison 2026/27 in die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft einsteigen.

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Unleashing GEN4: A new era of high-performance, sustainable electric racing begins

Mit Geschwindigkeiten von über 335 km/h (208 mph), einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in ca. 1,8 Sekunden und 0-200 km/h in lediglich 4,4 Sekunden 1,5 Sekunden schneller als sein Vorgänger. erzeugt GEN4 eine Leistung von bis zu 600 kW, eine 71%ige Erhöhung der Basisleistung im Vergleich zu GEN3 Evo und es handelt sich dabei um den einzigen einsitzigen Rennwagen mit permanentem Allradantrieb, der darauf ausgelegt ist, die schnellsten Rundenzeiten der Formel-E-Geschichte zu liefern.

Bei der einzigen vollelektrischen FIA-Weltmeisterschaft steht GEN4 an der Spitze der Motorsport-Innovationen und bietet eine Testumgebung für die Mobilität der Zukunft. Mit mehr Freiheit für Hersteller bei der Implementierung ihrer hauseigenen Technologien ist davon auszugehen, dass GEN4 noch straßenrelevanter wird.

Die Nachhaltigkeit bleibt ein zentraler Pfeiler für Innovationen und der Wagen wird zu mindestens 20% aus recycelten Materialien in wichtigen Bauteilen bestehen.

Seine Eminenz Mohammed Ben Sulayem, FIA President, erläuterte:

"Der neue GEN4-Formel-E-Rennwagen markiert einen massiven Leistungssprung für elektrische Rennserien und setzt somit einen neuen globalen Maßstab für Leistung, Innovation und Nachhaltigkeit.

"Hierbei handelt es sich nicht lediglich um einen Rennwagen, sondern es ist eine Absichtserklärung hinsichtlich der Zukunft dieser Technologie. Es erfüllt mich mit Stolz, dass die FIA und ihre Partner in der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft diese Vision anführen."

Jeff Dodds, CEO, Formula E, erklärte:

"Erstmalig sehen zu können, was die GEN4-Rennwagen auf der Rennstrecke leisten, bedeutet einen echten Meilenstein für die Formel E Wir erreichen nun Leistungsniveaus, die noch vor fünf Jahren für Elektrofahrzeuge für unmöglich gehalten wurden. Die Leistungssteigerung wird sofort deutlich, von der Geschwindigkeit und Leistung bis hin zur Art und Weise, wie der Wagen auf der Rennstrecke performt und es herrschte eine regelrechte Begeisterung unter allen Anwesenden. Dies ist ein enorm spannender Moment für die Weltmeisterschaft, während wir uns auf die kommende Saison 2026/27 zubewegen."

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