Die Boeing-Aktie setzt sich Mittwochmittag mit einem Kursplus von +1% an die Spitze der Werte im Dow Jones Industrial. Fielen die Quartalszahlen des amerikanischen Luft- und Raumfahrtkonzerns denn erfreulich aus und wie sollten Anleger darauf reagieren? Starke Zahlen Die Zahlen kann man in der Tat in Summe als erfreulich bezeichnen. Boeing steigerte im ersten Quartal den Umsatz um fast 11% gegenüber dem Vorjahr auf 22,0 Milliarden US$. Damit wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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