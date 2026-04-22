Mit dem Start in den April baute der Goldpreis seine Erholungsbewegung vom März-Ausverkauf weiter aus. Diese führte bis zum Widerstand von 4.888 US$, wo der Preis am vergangenen Freitag bereits eine Abweisung erfuhr. Soweit stabil, erfuhr Gold während des gestrigen US-Handels dann jedoch einen kräftigen Rückschlag, welcher zurück bis zum Eröffnungspreis von Anfang April führte. Fehlender Schwung wirkt bedenklich Die heutige Rückkehr über den Monats-Pivot-Punkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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