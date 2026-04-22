Die Tech-Giganten stehen vor ihren Zahlen. Die Nerven am Markt liegen blank. Microsoft schwächelt, Tesla steht unter Druck und die Erwartungen sind gewaltig. Wer liefert jetzt wirklich? Die Berichtssaison geht mit den sogenannten Magnificent Seven in die heiße Phase. Dabei fällt vor allem Microsoft negativ auf. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn zweistellig im Minus und ist damit bislang der schwächste Wert der Gruppe. Tesla folgt mit einem ähnlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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