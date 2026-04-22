WECOYA UNDERWRITING, Teil der GGW Group, hat einen neuen Head of Strategy and Operations: Nick Lambertz wurde auf diesen Posten berufen. Er ist bereits seit 2023 bei der GGW Group und soll nun u. a. Prozesse und Governance-Strukturen optimieren. Personelle Änderungen bei der WECOYA UNDERWRITING GmbH, Teil der GGW Group GmbH: Nick Lambertz wird neuer Head of Strategy and Operations. In seiner neuen Position wird er sich um die Entwicklung einer Gesamtstrategie kümmern und ist für anorganisches Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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